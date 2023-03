Jahrzehnte lang war er das Gesicht der DLRG auf der Baar. Doch ans Aufhören denkt Franz Moch nicht. Die Jahre in führenden Positionen hat er längst hinter sich gelassen, das erledigen heute die nächsten Generationen. Er ist dorthin zurückgekehrt, wo alles anfängt. Zu den Schwimmkursen.

„Ich mache das nicht nur für die DLRG, sondern weil es mir einfach Spaß macht“, sagt Moch. Auch wenn es in seinem Alter Überwindung koste, samstags morgens ins kalte Wasser zu gehen. Kinder, die kommen und sagen „Ich will mit dir das Seepferdchen machen“, sei für ihn „Barzahlung pur“, sagt er mit leuchtenden Augen.

Jetzt wird der Beinschlag geübt. | Bild: Lutz Rademacher

Wie vielen Kindern er schon das Schwimmen beigebracht hat, kann er nicht mehr sagen. Viele haben ihn später auch begleitet. So zum Beispiel Alexandra Bruchhäuser. Mit sechs Jahren hat sie bei Franz Moch das Schwimmen gelernt. Das war vor 36 Jahren, damals noch in Bräunlingen. Bis im Alter von 18 Jahren arbeitete sie später unter seiner Regie selbst in den Schwimmkursen mit.

Vor sechs Jahren hatte sie zwei Kindern einer Freundin jeweils einen Schwimmkurs geschenkt und ist seitdem wieder dabei. „Wir haben alle unterm Franz gelernt und freuen uns, dass er heute noch am Beckenrand steht,“ sagt sie. Das gleiche gilt für Melanie Hermann, die durch den Schwimmkurs ihres Sohnes wieder mit an Bord ist.

Franz Mochs unglaubliche DLRG-Vita Wie der Vater so der Sohne Zur DLRG kam Franz-Siegfried Moch durch seinen Vater Franz Moch senior. Mit ihm ist er damals im Sommer jeden Samstagvormittag mit dem Fahrrad an den Kirnbergsee gefahren, um Rettungswache zu halten. 1958 trat er der DLRG bei. Mit 18 wurde er Wachleiter. Die heutigen Strukturen der DLRG gab es damals noch nicht. 1961 wurde Vater Moch Leiter des Bezirks Donaueschingen, bis ihn der Junior 1978 ablöste. Die Trainingsmöglichkeiten nehmen zu Ein Meilenstein war 1964 die Einweihung des ersten beheizten Freibads in Dittishausen, wo man die Rettungswache übernahm. 1965 kam das erste Einsatzfahrzeug, ein altes Polizeiauto. 1967 absolvierte Franz Moch die Taucherprüfung in Philipsburg, Er war damit dder erste Taucher im Bezirk. Mit der Eröffnung des Hallenbads Bräunlingen 1969 bildete sich die Gruppe Donaueschingen-Bräunlingen, die erstmals ganzjährig trainierte. Damals begann man auch mit den ersten Schwimmkursen, Franz Moch war von Anfang an dabei. Führungsaufgaben bleiben Familiensache 1971 wurde die heutige Ortsgruppe Baar gegründet, deren erster Technischer Leiter Franz Moch wurde. Diese Funktion hatte er neben seinen Aktivitäten im Bezirk bis 1981 inne. In seiner Zeit als Bezirksleiter gelang es ihm, den Bezirk Schwarzwald mit den Ortsgruppen Villingen und Schwenningen anzugliedern und damit gemeinsam ein größeres Potenzial zu bekommen. 2005, nach 27 Jahren, gab Franz Moch den Bezirksvorsitz ab. Er wollte sich künftig ausschließlich um die Schwimmkurse kümmern. Die Führungsaufgabe in der Ortsgruppe Baar hat mittlerweile Sohn Thomas Moch übernommen, mit dem Enkel David ist mittlerweile die vierte Generation der Familie bei der DLRG am Start.

Doch wenn man so in die Runde schaut, sind viele der Ausbilder viel jünger, fast selbst noch Kinder. Und das ist Teil des Erfolgsrezepts von Franz Moch. Und der erklärt das so: „Wir bilden nach einem anderen System aus als alle anderen. Mit diesem System ist es möglich, mit Jugendlichen als Ausbilder zu arbeiten.“

2008 wird Franz Moch für 50-jährige Mitgliedschaft in der DLRG geehrt (von links): Norbert Dietrich, der damalige Vorsitzende der Ortsgruppe Baar, Ehefrau Waltraud,der Jubilar, Enkel David und Adolf Huchler, damals ebenfalls 50 Jahre bei der DLRG. | Bild: Lutz Rademacher

Als Moch in Bräunlingen angefangen hat, wäre das nicht möglich gewesen. „Damals haben wir einen Kurs mit zehn Einheiten angeboten und danach war Schluss. Das war für mich unbefriedigend“, sagt er und erklärt warum. Manche seien fertig gewesen, anderen habe dieser Zeitrahmen nicht ausgereicht: „So haben wir das Ganze in zunächst drei Gruppen aufgeteilt, die jeweils ein ganz schmales Programm haben.“

Der Längste war 55 Male da

Wichtig, so Moch, sei es, dass jeder beliebig lange in einer Gruppe bleibt, bis der richtige Zeitpunkt zum Wechseln kommt. Eile oder Leistungsdruck gibt es beim Moch‘schen Schwimmenlernen nicht. „Bei uns zahlen die Kinder einmal 40 Euro, dann können sie so lange kommen, bis sie schwimmen können. Bei mir war der Längste 55 Male da. Aber das ist in Ordnung“, sagt Franz Moch.

Viele seiner Schwimmschüler sieht er später wieder. „Ich schätze, 80 Prozent unserer Ausbilder haben bei uns das Schwimmen gelernt.“ Das fing schon in Bräunlingen an. Eltern von Kindern, die Schwimmen konnten, fragten nach, ob ihre Kindere nicht weiter machen könnten. So wurden damals im Anschluss Gruppen für Bronze, Silber und Gold eingerichtet. Und mit einer Rettungsschwimmerausbildung können Jugendliche schon mit 13 Jahren als Ausbilder tätig sein.