von SK

139 Zehntklässler haben an der Realschule Donaueschingen ihre Zeugnisse in Empfang genommen. Und neun Neuntklässler feierten ihren Hauptschulabschluss. Dies berichtet die Schule in einer Pressemitteilung. Die Veranstaltung fand unter besonderen Hygieneauflagen im Freien statt: unter Bäumen auf dem weitläufigen Pausenhof.

In ihrer Rede an die Jugendlichen betonte Schulleiterin Katja Fox den in diesem Jahr einzigartigen Weg zur Erreichung ihrer Abschlüsse und lobte die Schüler zugleich dafür, dass sie – ganz gemäß des diesjährigen Abschlusssymbols, einem Heißluftballon – bewiesen hätten, dass sie über den Dingen zu stehen vermögen.

Schüler loben Krisenmanagement der Schule

Im Gegenzug verliehen die Schüler gegenüber der Schulleitung, der Verwaltung und den Lehrern Ausdruck ihrer Dankbarkeit für die Hilfsbereitschaft und gute Erreichbarkeit besonders während der letzten Monate.

Ein großer Teil der Absolventen hat sich entschieden, die schulische Karriere fortzusetzen oder eine Ausbildung zu beginnen, während ein weiterer Teil den Schritt in ein freiwilliges soziales Jahr wagt.

Donaueschingen Oberbürgermeister Erik Pauly warnt vor einem zu sorglosen Umgang mit Corona: „Wir müssen weiter aufpassen, denn es ist eine trügerischer Sicherheit."

Die Elternbeiratsvorsitzende Ramona Muntean gab in ihrer Rede den Jugendlichen, die nun gezeigt hätten, dass sie mit beiden Beinen fest im Leben stehen, als Wunsch mit auf den Weg, die Flügel zu spannen und die Welt zu erobern.

Und auch die Klassenlehrer richteten einige persönliche Worte an ihre jeweilige Klasse. Trotz des räumlichen Sicherheitsabstandes spiegelten die ehrlichen und berührenden Worte der Teilnehmer so ein Gefühl von Gemeinschaftlichkeit, Zusammenhalt und Nähe wider.

Die Preisträger der zehnten Klassen

Lobe und Preise in der Jahrgangsstufe 10: 10a: Klassenpreis: Selina Wiehl; Preis: Janina Ebel, Lina Fischer, Luca Korte, Francesca Weber; Lob: Rozafa Bytyqi, Selena-Loreen Muntean, Lucas Pampana Cichi, Tom Rottler, Evelin Sabrowski;

10b: Klassenpreis: Paula Münzer; Preis: Moritz Frankenberger, Emily Hofmann, Lorena Münzer; Lob: Svenja Chares, Leonie Erndle, Rita Hofmann, Victoria Kerber, Elena Mäder, Jonas Münch, Jonas Rehm, Arne Roth, Sarah Schick, Emilie Tuschen;

10c: Klassenpreis: Marina Weißhaar; Lob: Aleyna Boyraz, Edda-Schirin Dury, Laura Schaupp, Eriona Troni, Jennifer Volk; Klasse

10d: Klassenpreis: Benedikt Frick; Lob: Pia Feder, Niklas Joel Hennig, Angelina Kindig, Sarah Konrad, Luca Hannah Schmidt, Justin Steblau;

10e: Klassenpreis: Elias Schuhmacher; Preis: Janine Hirt, Klara Suttkus; Lob: Rico Aguiar, Vera Baum, Sarah Obergfell, Sandra Schäfer, Emelie Waschek, Luisa Wenzler;

Fachpreise: Deutsch: Paula Münzer; Mathe: Lorena Münzer; Englisch: Luca Korte; Französisch: Selina Wiehl, Lucas Pampana Cichi; NWA: Lorena Münzer, Marina Weißhaar; Technik: Sarah Konrad, Benedikt Frick; MuM: Lina Fischer; Sport: Selina Wiehl, Yannic Fraunhoffer; Musik: Elias Schuhmacher. Schulpreis: Selina Wiehl (1,3).