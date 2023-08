Die vergangenen Jahre waren aus Sicht der Schwimmbad-Begeisterten zwei traurige. Dafür dürfte 2024 dafür jedoch entschädigen. Das Parkschwimmbad war allerdings nicht ohne Grund geschlossen für Besucher. Hier wird eifrig daran gearbeitet, das Bad wieder in die Gegenwart zu katapultieren.

Wie Rathaussprecherin Beatrix Grüninger sagt, seien mittlerweile alle drei neuen Edelstahlschwimmbecken fertiggestellt. Auch die neue Breitwellenrutsche, die sich in unmittelbarer Nähe der bereits vorhandenen befindet, ist fertig aufgebaut. „Aktuell werden die Anpassungsarbeiten an der bestehen bleibenden Halbschalenrutsche vorgenommen“, so Grüninger weiter.

Die neue Breitwellenrutsche ist bereit für Badegäste, die Schwimmbecken aus Edelstahl ebenso. Fehlen nur das Wasser und die Freigabe. | Bild: Stadtverwaltung Donaueschingen

Auch die umfangreichen Tiefbauarbeiten sowie die Rohbauarbeiten seien seit einigen Wochen vollständig abgeschlossen. Die Erweiterung des Technikgebäudes ist hergestellt. „Vor Allem der Einbau der neuen Badewassertechnik hat sichtbare Fortschritte gemacht.“

Mittlerweile seien sämtliche Behälter – Filter, Rohwasser- und Spülabwasserbehälter – mitsamt Verrohrungen, Pumpen sowie Absperr- und Regelventilen fast vollständig eingebaut. Gegenwärtig werden noch die kleineren Aggregate wie Dosierpumpen oder Druckanzeigen sowie die dazugehörigen Verrohrungen montiert.

Und wann ist alles fertig?

Anfang September sollen die Arbeiten an der neuen Badewassertechnik soweit abgeschlossen sein, dass die dann anstehende Inbetriebnahme geplant und mit den beteiligten Behörden, etwa dem Gesundheitsamt, terminlich abgestimmt werden könne.

Darauf werden zukünftig die Kinder Spaß haben können: ein hölzernes Schiff ist als Spielattraktion bereits aufgebaut. Mehr soll folgen. | Bild: Stadtverwaltung Donaueschingen

„Die Inbetriebnahme ist im Oktober vorgesehen. Dazu werden die Becken und Behälter nochmals gereinigt und dann das erste Mal mit Wasser befüllt“, erklärt Grüninger. Daraufhin werde die neue Badewassertechnik sukzessive in Betrieb genommen und einreguliert. Während der Inbetriebnahme erfolge auch die Einarbeitung des Personals in die neue Technik.

Donaueschingen Flammen lodern auf der B27: Auto brennt an der Straße komplett aus Das könnte Sie auch interessieren

Parallel seien im Gebäude noch Arbeiten zu erledigen. „Nach erfolgter Inbetriebnahme und erfolgreicher behördlicher Abnahme wird das Bad winterfest gemacht, um dann im nächsten Jahr pünktlich zur Freibadsaison zu öffnen“, heißt es aus dem Rathaus.

Was geschieht aktuell noch?

Zwischenzeitlich wurde mit dem Einbau der neuen Elektro-, der neuen Mess- und Regeltechnik begonnen. Der entsprechende vorinstallierte Schaltschrank stehe bereits auf seinem Fundament im bestehenden Technikraum. Auch einige Kabeltrassen seien verlegt und schon mit einer beachtlichen Menge an Energie- und Steuerleitungen belegt.

Viel Arbeit wird in Bereiche investiert, die von außen nicht zu sehen sind, wie etwa die Schwimmbadtechnik. | Bild: Stadtverwaltung Donaueschingen

In den vergangenen Wochen seien die Komponenten für die neue Solarthermieanlage auf der Baustelle angekommen und sollen demnächst montiert werden. Auch die Arbeiten an der Außenanlagen nehmen immer deutlicher Formen an. Große Teile der Beckenumgänge und der Badeplatte sind bereits fertig gepflastert.

Hüfingen Singapur, Buenos Aires und Vancouver: Hüfinger Kapitän ist in der ganzen Welt unterwegs Das könnte Sie auch interessieren

In den nächsten Wochen sollen dann auch die Arbeiten am neuen Kinderbereich aufgenommen werden. Sämtliche Leitungen für das Düsenfeld und den Wasser-Matsch-Bereich sind dazu bereits vorinstalliert worden. Ein bereits montiertes neues Spielgerät, ein Holzschiff mit Segel, vermittelt einen ersten Eindruck von der Qualität des neuen Kinderbereichs.