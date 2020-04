Es war wie eine Vollbremsung. Als die Corona-Verordnungen in Kraft traten, lief das öffentliche Leben plötzlich auf Sparflamme. Ebenso das geschäftliche. Zur Erleichterung vieler Händler wird die Regelung jedoch gelockert, Geschäft mit einer Fläche bis zu 800 Quadratmetern dürfen ihre Pforten für Kunden wieder öffnen. Unter welchen genauen Auflagen das geschehen soll, wird von der baden-württembergischen Landesregierung erst noch exakt festgelegt.

Das sagt die Stadt

Der sozusagen „von heute auf morgen“ angeordnete Stillstand brachte viele Gewerbetreibende aller Branchen und Tätigkeitsfelder in eine gravierende Wirtschaftliche Zwickmühle. Dem Handel ist zum Beispiel das wichtige Ostergeschäft komplett ins Wasser gefallen, sagt OB Erik Pauly. Deshalb erachtet die Stadt Donaueschingen eine verantwortungsvolle und damit einhergehende schrittweise Auflockerung der geltenden Restriktionen für vernünftig. Die Gewerbetreibenden müssen wieder ein Stück weit zur „Normalität“ zurückfinden können. Im Lebensmittel- und Drogeriebereich konnten in den letzten Wochen bereits viele Erfahrungen zu Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen gesammelt werden. Deshalb geht die Stadt Donaueschingen davon aus, dass auch in anderen Geschäften strenge Hygienestandards umgesetzt werden können. Sorge bereitet nach wie vor der touristische Sektor mit Gastronomie, Hotellerie und Freizeitbranche, der besonders erheblich durch die aktuelle Krise betroffen ist. „800 Quadratmeter Verkaufsfläche sind aber hoch angesetzt“, geht Pauly auf ein weiteres Kriterium der Regellockerung ein. In Donaueschingen sei davon auszugehen, dass der überwiegende Anteil der Betroffenen unterhalb dieser Grenze liegt. „Wir können daher mit dieser Regelung gut leben“, sagt der OB.