Die Sonne scheint immer mehr und zumindest tagsüber klettern auch die Temperaturen erstmals höher. Der Frühling naht. Was allerdings in Corona-Zeiten leider ausbleibt, das ist das ausleben dieses Gefühls. Gemeinsam mit Freunden etwas unternehmen, etwa auf Konzerte gehen.

Ein Konzert in Corona-Zeiten

Wie so vieles dieser Tage, lässt sich jedoch auch das umsetzen. Allerdings, eben Corona-Zeiten, auf anderem Wege. Die Künstler Thomas Sausen und Sebastian Schnitzer geben am kommenden Freitag, 17. April, von 20 bis etwa 21 Uhr ein Wohnzimmerkonzert, das online übertragen wird. Es handelt sich dabei im wahrsten Sinne des Wortes um ein Wohnzimmerkonzert. Es wird, mit ausreichend Sicherheitsabstand der beiden Protagonisten, aus Schnitzers Wohnzimmer per Facebook-Livestream übertragen. Der startet auf Sebastian Schnitzers Facebook-Künstlerseite und kann weiter geteilt werden.

Online übertragen

Zu sehen ist das Konzert auch über die Facebook-Seite von Lieferservice Donaueschingen. „Die Idee war, sich abends etwas liefern zu lassen und dabei das Konzert zu schauen“, erklärt Schnitzer. Unter www.lieferservice-donaueschingen.de sei es dann auch möglich, für die Künstler eine Spende abzugeben. Pro geliefertem Essen geht auch ein kleiner Betrag an sie.

Wünsche äußern

Zudem soll das Konzert ein Wunschkonzert werden. Zuschauer können vorab Liedwünsche auf der Facebook-Seite von Schnitzer äußern. „Es kommen sehr viele Wünsche rein“, sagt er. Man wolle schauen, dass man möglichst viele auch erfüllen könne: „Die Leute bestimmen das Programm.“

Es soll weitergehen

Sebastian Schnitzer hat bereits ein Online-Konzert hinter sich und freut sich über diese Möglichkeit: „Der direkte Kontakt zum Publikum, etwa über den Applaus, fehlt ein bisschen. Ansonsten ist es toll.“ Er könne zwar zuhause für sich spielen, vermisse aber das gemeinsame Spielen mit anderen Musikern. „Ich bin gespannt, wie es wird,“ sagt Schnitzer.

Es sei geplant, noch weitere Konzerte dieser Art zu veranstalten. So soll es schon bald eines gemeinsam mit der Sängerin Sarah Rinklin geben.