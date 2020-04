Seit der Schließung der Stadtbibliothek Donaueschingen am 17. März können an die Leser keine Medien mehr ausgegeben werden, da die Infektionsschutzmaßnahmen keinen öffentlichen Bibliotheksbetrieb zulassen. Seither können die Leser nur noch das Onlineangebot nutzen. Die Stadtbibliothek möchte aber auch den Lesern den Zugang zu Informationen und Literatur verschaffen, die mit den digitalen Medien noch nicht so vertraut sind oder lieber analog lesen.

Bestellung ist online möglich und für alle ohne Internet auch per Telefon

Ab der kommenden Woche bietet die Stadtbibliothek bis auf Weiteres einen Lieferservice an und möchte laut Stadtverwaltung ihrem Bildungsauftrag dadurch in Zeiten der Corona-Pandemie nachkommen. Pro Woche und Leseausweis können zehn Medien bestellt werden. Auf der Homepage der Stadtbibliothek http://www.donaueschingen.de/bibliothek ist ein Online-Formular hinterlegt, mit dem der neue Service genutzt werden kann. In Ausnahmefällen, beispielsweise für ältere Leser ohne Internetanschluss, ist auch eine telefonische Bestellung möglich.

Benötigte Angaben sind Name, Vorname, Telefon, E-Mail-Adresse, Nummer des Bibliotheksausweises und die gewünschten Medien. Diese sollen vorher selbstständig im Online-Katalog recherchiert werden. Auch vor dem 18. März reservierte Medien, die bereits zurückliegen, können so geliefert werden. Der Service ist laut Stadtverwaltung kostenfrei.

Geliefert wird im ganzen Städtedreieck

Vorrangig wird je nach Kapazität das Städtedreieck Donaueschingen mit Ortsteilen sowie Bräunlingen und Hüfingen beliefert. Die Bearbeitung und Auslieferung der Bestellung erfolgt in der Reihenfolge des Bestelleingangs. Die Bibliothek stellt die gewünschten Medien in Taschen oder Kartons zusammen, die dann von den Mitarbeitern, die aktuell im Umweltbüro ihr freiwilliges soziales Jahr absolvieren, zu bestimmten Wochentagen ausgefahren werden.

Leihfrist beträgt mindestens vier Wochen

Die Leihfrist für alle entliehenen Medien, also derjenigen mit einer sonst üblichen Leihfrist von 14 Tagen, beträgt ab Ausleihdatum aktuell mindestens vier Wochen. Eine Rückgabe kann über die Rückgabekästen erfolgen, hat aber durchaus Zeit bis die Stadtbibliothek wieder geöffnet hat. Zudem können, so die Mitteilung der Stadtverwaltung, alle entliehenen Medien auch verlängert werden.