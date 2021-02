von Hannah Schedler

Neue Herausforderungen, Arbeiten im Team und Verantwortung auf begrenzte Zeit: So beschreiben Ira Barth und Sandra Hutmacher die Position der kommissarischen Leitung, welche sie seit Februar einnehmen. Denn Jens Awe hat die Leitung der Volkshochschule (VHS) Baar Ende Januar abgegeben.

„Es wurden viele Gespräche mit den Mitarbeitern geführt und letztendlich wurden wir beide gefragt“, sagt Sandra Hutmacher, die außerdem die Außenstelle in Bräunlingen führt. Die 44-Jährige arbeitet seit 2019 an der VHS. „Für mich ist zugängliche Bildung eine Herzensangelegenheit“, so die Hubertshofnerin.

„Wir konnten uns die Position gut vorstellen“, ergänzt Ira Barth. Die Bräunlingerin arbeitet seit fast acht Jahren an der Volkshochschule. Barth äußert sich dankbar für die Selbstständigkeit des Teams, doch auch Abstimmung sowie Teamarbeit funktionierten gut – „obwohl die Corona-Lage die Mitarbeiter sehr fordert“, so die 48-Jährige.

Verbandsträger haben sich über neue Leitung abgestimmt

Die Stadt Donaueschingen sowie der Bräunlinger Bürgermeister Micha Bächle als Verbandsvorsitzender haben sich am 10. Februar über die neue Leitung abgestimmt. Die Volkshochschule selbst habe keine Entscheidungsgewalt, so Hutmacher. Doch es sei unklar, wann der Bewerber die Stelle antreten werde. „Bis dahin versuchen wir, in der schwierigen Corona-Zeit präsent zu bleiben und viele virtuelle Ideen zu verwirklichen“, sagen Ira Barth und Sandra Hutmacher. Sie sind sich sicher: „Es werden Fragen und Themen kommen, in denen wir uns den Rat von Herrn Awe wünschten.“