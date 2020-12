Weihnachten wird in diesem Jahr sicher anders. Doch viele fragen sich, wie sie sich genau verhalten sollen. Auf der einen Seite will man mit seiner Familie feiern, andererseits ist das auch mit einem Risiko verbunden. Was ist, wenn man sich doch irgendwo mit Corona infiziert hat und unwissentlich die Liebsten ansteckt – und dann vielleicht noch jemanden, der zur Risikogruppe gehört?

Damit die Beantwortung der Frage leichter fällt, hat die Stadt Donaueschingen gehandelt und wird in den drei Tagen vor Weihnachten in den Donauhallen die Möglichkeit anbieten, sich auf Corona testen zu lassen. „Uns ist es einfach wichtig, dass unsere Bürger in einer Zeit, in der sie mehr Kontakte haben werden, einen sorgenfreieren Umgang mit den älteren Familienmitgliedern haben können“, sagt OB Erik Pauly. Nach all den Diskussionen in den vergangenen Wochen, die über das Weihnachtsfest geführt worden sind, sei es nun einmal so, dass die Regeln in diesem Zeitraum gelockert werden. „Die Statistiken lügen nicht: Mehr Kontakte führen einfach auch zu mehr Infektionen“, sagt das Donaueschinger Stadtoberhaupt. Und man dürfe auch an Weihnachten nicht vergessen: „Wir sind immer noch eine Hotspot-Region. Eigentlich ist mittlerweile fast das ganze Land eine Hotspot-Region.“

Und so ist in den vergangenen Tagen viel im Rathaus organisiert worden, denn dort werden die Voraussetzungen für die Schnelltests in den Donauhallen geschaffen. Das Rote Kreuz übernimmt dann die Testaktion selbst. „Der Donaueschinger Kreisverband hat die Idee sehr gerne und sehr gut aufgenommen“, sagt Pauly. In kürzester Zeit habe Thomas Gähme, Chef des Donaueschinger DRK, einen Stab an Mitarbeitern organisiert, welcher die Testaktion betreuen wird. Auch die 2500 Schnelltests, die bereits bestellt sind, würden noch rechtzeitig eintreffen. Ob dann die Stadt Donaueschingen die Kosten übernimmt oder ob es doch nicht, wie angekündigt, Geld aus dem Landessozialministerium gibt, ist noch nicht geklärt. Sozialminister Manfred Lucha hat auf jeden Fall Post vom OB bekommen. Auch ohne Antwort wird die Aktion aber stattfinden.

„Es ist doch etwas anderes, ob ich an Weihnachten die Familie treffe und ich habe mich testen lassen, als wenn ich es nicht gemacht habe“, sagt Erik Pauly, der mit Sorge auf das Weihnachtsfest blickt. Im Fernsehen habe er eine entsprechende Hochrechnung gesehen. „Und Weihnachten ist nun einmal die Zeit der erhöhten Reisetätigkeit, weil es viel Besuche gibt.“ Verbote wären das eine. „Man muss nicht immer versuchen, jede Regelung bis auf das Äußerste auszureizen“, so der OB. Anstatt Regeln wäre die Einsicht jedes Einzelnen, es über die Weihnachtstage nicht zu übertreiben. „Die Vermeidung von sozialen Kontakten ist am Ende das Effektivste.“ Und ansonsten wüsste ja auch jeder, wie Ansteckung vermieden werden könne – Hygiene und Abstand.

Wie die Möglichkeit der Schnelltests angenommen wird, könne er aktuell noch nicht abschätzen. Aktuell ist die Aktion auf die Donaueschinger Bürger beschränkt, der Personalausweis macht die Kontrolle ja möglich. Mit 2500 Schnelltests könne man auch rund zehn Prozent der Bürger abdecken. Wichtig sei auf jeden Fall, sich vorher anzumelden. „Wir wollen ja nicht, dass alle zu den Donauhallen rennen und sich dann dort gegenseitig anstecken“, sagt Oberbürgermeister Pauly.