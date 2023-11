Gute Nachrichten für das Fest der Pferde auf den Immenhöfen. Die Stadtverwaltung wird sich auch in den kommenden drei Jahren als Sponsor der Veranstaltung engagieren. Das hat der Gemeinderat mehrheitlich entschieden. Es gab allerdings auch zehn Gegenstimmen seitens der CDU-Fraktion.

Zuletzt hatten Stadt und Veranstalter im April 2021 einen Sponsoringvertrag über zunächst drei Jahre hinweg vereinbart. Beschlossen wurde ein städtisches Sponsoring in Höhe von jährlich 10.000 Euro bis zum Turnier 2023.

Enthalten waren darin zum Beispiel die Durchführung des Championats der Stadt Donaueschingen oder ein Imagefilm und Logo auf der Videowand, das Logo der Stadt auf allen Druckunterlagen, Bandenwerbung und weitere.

Mehr Geld beantragt

Jetzt hatte der Veranstalter eine Verlängerung des Sponsorings beantragt, aufgrund von Kostensteigerungen allerdings über einen Betrag von 15.000 Euro. Aufgrund der angespannten Haushaltslage und unveränderter Sponsoringleistungen schlug die Verwaltung den Ratsmitgliedern vor, das Sponsoring über 10.000 Euro über weitere drei Jahre fortzuführen.

Die Gemeinderäte würdigten durchweg die Bedeutung der Veranstaltung für die Stadt. Marcus Greiner von der CDU stellte eine erneute Beteiligung allerdings infrage. Es gebe keinen Anspruch auf die freiwillige Leistung, die vor drei Jahren ausdrücklich befristet vom Rat gewährt wurde. Man müsse auch mal einen Strich ziehen, sonst habe man keinen Spielraum, um Neues anzupacken.

Kein Zuschuss sondern Marketing

Dem widersprach Niko Reith (FDP/FW) und betonte, dass es sich hier nicht nur um einen Zuschuss handle. „Man bekommt eine echte Gegenleistung“, so Reith. Das Sponsoring sei eine erfolgreiche Marketingkampagne für die Stadt.

Jens Reinbolz (SPD) sah das ähnlich und sprach von einem Aushängeschild. Er beantragte sogar, den von der Verwaltung vorgeschlagenen Betrag um 2000 Euro zu erhöhen, was letztlich aber nicht genügend Unterstützer fand.

So kam es, dass am Ende eine knappe Mehrheit für den Vorschlag der Verwaltung stimmte, sich weiterhin und bis einschließlich des Turniers 2026 mit einem Sponsoring über 10.000 Euro an der Veranstaltung zu beteiligen.