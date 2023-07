Terry Diaconu kniet am Montagabend in der Donaueschinger Realschulturnhalle auf der Judomatte, neben ihm Jacob Edward Eppler. Es herrscht Stille. Den beiden gegenüber warten rund 20 Kinder und Jugendliche auf Anweisungen, verbeugen sich voreinander, ein Ausdruck von Höflichkeit, Wertschätzung und Selbstbeherrschung. Das Begrüßungsritual soll auch die Konzentration aufbauen und eine Abgrenzung zum Alltag schaffen. Das Judotraining kann beginnen.

Mit diesem Ritual beginnt und endet das Training: Die gegenseitige Verbeugung ist ein Zeichen des Respekts und der Höflichkeit und dient dazu, sich geistig auf das Training vorzubereiten. | Bild: Fröhlich, Jens

Terry Diaconu leitet an diesem Abend die Übungsstunde, an seiner Hüfte trägt er einen schwarzen Gürtel, was ihn sichtbar als Meister seines Faches ausweist. Was nicht auf den ersten Blick erkennbar ist: Der gebürtige Rumäne hat Wochen die Deutsche Judo-Meisterschaft bis 81 Kilo in der Altersklasse der über 30-Jährigen gewonnen. Er ist 42 Jahre alt.

Seit 2019 unterstützt er das Trainerteam der Donaueschinger Judokas. Beim lockeren Aufwärmen baut Terry Diaconu spielerisch judotypische Bewegungen mit ein. Die Stimmung ist ausgelassen.

Bereits beim Aufwärmen werden spielerisch typische Bewegungen aus dem Judo eingeübt Video: Fröhlich, Jens

Teil der Trainingsgruppe sind auch die zehnjährige Diana und der 13-jährige Kevin, die Kinder von Terry Diaconu. Mittendrin und immer dabei ist auch die zweijährige Amelie, in ihrem eigenen, kleinen Judoanzug. Sie ist die jüngste Tochter von Terry und Octavia Diaconu.

Immer dabei: Die kleine Amelie wuselt bereits mit ihren zweieinhalb Jahren gerne auf den Judomatten herum, natürlich in ihrem eigenen Judo-Anzug. Das freut auch ihre Schwester Diana Diaconu (rechts) und Evana-Lilia Balint, die schon mehr Kampferfahrung haben. | Bild: Fröhlich, Jens

Die Mutter ist am Montagabend ebenfalls in der Halle, wo nun einzelne Techniken von den Trainern demonstriert und im Anschluss eingeübt werden.

Judo, Judo, Judo

Octavia Diaconu arbeitet als Ärztin in der Schweiz. Sie selbst hat auch schon einmal Judo trainiert, mittlerweile schaut sie lieber zu und unterstützt ihre Liebsten im Hintergrund und vom Mattenrand aus. „Judo ist ein fester Bestandteil unserer Familie“, sagt sie. Gemeint ist, dass der Sport viel der eigentlich freien Zeit der Familie in Anspruch nimmt.

Die Trainer zeigen eine Wurftechnik, die Kinder und Jugendlichen machen es nach Video: Fröhlich, Jens

Terry Diaconu trainiert selbst vier- bis fünfmal pro Woche, die Kinder zweimal. Hinzu kommen Kader-Trainings, Wettkämpfe und Turniere an den Wochenenden. Und die vielen Judoanzüge müssen regelmäßig gewaschen werden. Das gehört zum Judo dazu. Ein Sport, bei dem sehr auf Hygiene geachtet werde, erklärt Terry Diaconu, der abseits der Matten Lehrer an der Lucian-Reich Schule in Hüfingen ist. Kevin und Diana besuchen das Donaueschinger Fürstenberg-Gymnasium.

Die Familien-Erfolge Der nationale Meistertitel ist nicht der einzige Eintrag in Terry Diaconus Erfolgsbilanz. Als Jugendlicher war er Mitglied im U17-Nationalteam von Rumänien. 1998 gewann er den World Cup in Gyor, 2006 erreichte er den zweiten Platz bei den Deutschen Hochschulmeisterschaften. Viele Jahre kämpfte der heute 42-Jährige für Freiburger Teams in der Regional- und der Badenliga. Sein nächstes Ziel: Die Veteranen-Weltmeisterschaften in Dubai, am 31. Oktober . Kevin Diaconu knüpft an die Erfolge seines Vaters an. Bei den Badischen Meisterschaften gewann er die Altersklasse U12 und war für das Fürstenberg Gymnasium bei Jugend Trainiert für Olympia erfolgreich. Letzteres kann auch Diana Diaconu von sich behaupten und vor wenigen Tagen hat die Zehnjährige ein U13-Turnier in Pfaffenweiler für sich entschieden.

Was die Trainer kurz zuvor demonstriert haben, üben die Kinder im Anschluss selbst auf den Matten, so wie hier Diana Diaconu (links) mit ihrer Trainingspartnerin Evana-Lilia Balint. Dabei muss nicht nur die Wurftechnik sitzen, auch das richtige Fallen will gelernt sein. Oberstes Gebot bei den Übungen ist es, auf seinen Partner zu achten und Verantwortung zu übernehmen. | Bild: Fröhlich, Jens

Macht das noch Spaß?

Diese Frage wird von der Familie mit einem klaren „Ja“ beantwortet. Die 10-jährige Diana findet Judo „toll“. Sie ist durch den Sport selbstbewusster geworden und hat Freunde gefunden. „Man kann sich selbst verteidigen und Stress abbauen, zum Beispiel nach einem anstrengenden Schultag“, zählt sie ihre Argumente auf.

Die Zeit beim Judo ist bei den Diaconus immer auch Familienzeit, wenn man gemeinsam unterwegs ist oder trainiert. „Und es ist eine sinnvolle Beschäftigung“, findet der Vater. Zeit, in der man zum Beispiel das Handy nicht in der Hand habe oder am Computer sitze. Judo ist für ihn daher viel mehr als Sport, eher eine Art Lebensphilosophie.

„Wenn man Judo trainiert, dann kann man etwas, wird selbstbewusster und bekommt dafür Anerkennung“, erklärt er. Letztlich lerne man, Verantwortung für andere zu übernehmen. Für ihn sind das drei wichtige Säulen, die auch Teil der zehn Judowerte sind, die er im Training seinen Schützlingen mit Hilfe eines Schaubildes vermittelt.

Kurz und übersichtlich auf einer Folie zusammengefasst: Die zehn Judowerte des Deutschen Judo-Bundes. | Bild: Fröhlich, Jens

Werte spielen eine zentrale Rolle

Was damit gemeint ist, wird unvermittelt auf der Matte sichtbar, wo die im Training gelernten Techniken von den Judoschülern im freien Kampf ausprobiert werden. Ein Junge kommt bei einer Aktion seines Gegners ins Straucheln, droht unsanft neben der Matte aufzuschlagen.

Sein Gegner, der diesen Vorteil eigentlich bewusst eingeleitet hat, bricht seinen Angriff blitzschnell ab, versucht seinen Trainingspartner mit einem festen Griff vor dem unkontrollierten Sturz zu bewahren. Das ist Hilfsbereitschaft.

Der Nachwuchs lernt mutig zu sein, zum Beispiel bei Übungen mit größeren oder älteren Gegnern. Und nicht zuletzt steht Freundschaft im Mittelpunkt. Kinder und Jugendliche aus sechs Nationen üben sich gemeinsam in neuen Fertigkeiten, genau so wie einst Terry Diaconu, als er mit sechs Jahren in Rumänien mit dem Judo angefangen hatte. Am Ende der Trainingsstunde wird abgeklatscht.