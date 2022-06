Donaueschingen vor 2 Stunden

Essen auf dem Herd vergessen: Feuerwehr bricht Wohnungstür mit Spezialwerkzeug auf

Bewohner in einem Mehrfamilienhaus an der Spitalstraße haben beim Ausgehen am Samstagabend vergessen, einen letzten Blick in die Küche zu werfen. Mit fatalen Folgen.