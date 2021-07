von SK

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Einbruch in das Kreistierheim im Haberfeld verübt. Die Täter drangen nach Einschlagen einer Glasscheibe in das Gebäude ein und durchsuchten mehrere Räume. Dabei fiel ihnen ein niedriger, dreistelliger Bargeldbetrag in die Hände. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Donaueschingen, Telefon 0771 83783-0, in Verbindung zu setzen.