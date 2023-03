Wenn die Störche aus dem Süden zurück auf die Baar kommen, dann suchen sie sich natürlich auch die schönsten Plätze mit der besten Aussicht, um ihr Nest zu bauen. So ein schöner Blick auf die Baar, der hat immerhin was. Und die Menschen auf der Baar freut es, wenn sie die Störche beim Brüten beobachten können.

Nicht überall auf den Strommasten sind die Tiere auch gerne gesehen. An kritischen Stellen ist eine Vogelabwehr installiert. | Bild: Roger Müller

Auf den Strommasten

Ein begehrter Platz befindet sich dabei auf den großen Strommasten entlang der B27. Dort oben hat sich ein Storchenpaar häuslich eingerichtet. Das ist auch mit einem Risiko verbunden. Die Störche in Wolterdingen hatten sich an ähnlicher Stelle eingerichtet – und mussten sich einen anderen Platz suchen, aus Sicherheitsgründen.

Warum nisten die Störche auf den Masten? Vielleicht weil das Nahrungsangebot auf den weiten Wiesen und Feldern sie anlockt. | Bild: Roger Müller

Abflug zur Nahrungssuche auf die Felder und Wiesen der Baar. | Bild: Roger Müller

Nicht alle in den Süden

Mittlerweile ist es so, dass nicht mehr alle Störche auch weit in den Süden fliegen. Manfred Bartler, der Storchenbeauftragte des Landkreises vermutete dahinter einen Lernprozess bei den Tieren. Sie halten sich in Südeuropa auf, wo sie etwa auf Müllhalden ausreichend Nahrung finden.

Die Population der Störche wächst: 1994 gab es in der Region nur drei Storchennester, 2019 waren es 48. | Bild: Roger Müller