Die Organisatoren haben ein großes Ziel: Menschen in die Stadt holen und bestens unterhalten. Am ersten Maiwochenende soll sich Donaueschingen in eine besonders pulsierende City verwandeln. Und damit werben die Macher:

1. Die Innenstadt wird zu einem einzigen großen Laden

Die Einzelhändler freuen sich am Sonntag, 7. Mai, von 13 Uhr bis 18 Uhr auf die Besucher. Viele haben Produktvorführungen organisiert und Aktionen vorbereitet. Darunter befinden sich Juwelier Mardorf, Larom Immobilien, Optik Nosch, ProOptik, Theddy, Juwelier Kanstinger und die Bilderrahmenmanufaktur Baur.

Im Moment noch Verkehrsader, am Sonntag, 7. Mai, Flaniermeile. Auf und an der Karlstraße wird sich ein großer Teil des Frühlingsfestes abspielen. | Bild: Anita Reichart

2. Erst mal am nächsten Auto schnuppern

Traditionell wird die Karlstraße am verkaufsoffenen Sonntag kreativ „zugeparkt“. Das hat Absicht und wird ein weiteres Zugpferd für den Tag. Auf der Karlstraße findet der Automobilsalon statt. Acht Autohäuser werden vertreten sein. Sie vertreten ihr neuen Fahrzeugmodelle.

Das ist musikalisch geboten Rund geht es in den Kneipen der Stadt und am frühen Samstagabend auch an der Karlstraße. Denn die größte Rock-‘n‘-Roll-Party des Jahres ist zurück in Donaueschingen. Die City Jamboree beginnt am Freitagabend, 5. Mai, und wird am Samstag mit weiteren großartigen Livebands fortgesetzt. Und zum dritten Mal vereint sich die Jamboree mit dem Frühlingsfest am Sonntag 7, Mai: Hörbar durch Livemusik am Sonntagnachmittag.

3. Livemusik begleitet das Shoppen

Das wird der Schlusspunkt der City-Jamboree: Die Freiburger Band „Sandy & The Wombats“ wird von der Open Air-Bühne am Hanselbrunnenplatz aus am Sonntag den ganzen Mittag spielen.

Sandy and the Wild Wombats spielen am Samstagabend in der Alten Hofbibliothek und am Sonntag in der Stadtmitte. | Bild: Band

4. Snacks verwöhnen die Besucher

Zum Einkaufssonntag rollen vier Food-Trucks an. Das sind rollende Kleingastronomien, in denen Speisen vorbereitet, gekocht, gebraten und garniert werden.

Streetfood darf beim Frühlingsfest nicht fehlen. Schon beim Reitturnier 2022 kam dies kulinarische Neuentwicklung gut an. | Bild: Roger Müller

Verwöhnt werden die Besucher mit Grillwürsten, Steaks, Burgern, Gyros, Flammkuchen und Süßigkeiten. Neben den lokalen Gastronomen freuen sich auch Getränkestände der Donaueschinger Stadthexen auf Besucher.

5. Kunst und Geschichte kommen nicht zu kurz

Auch die Donauquellstadt als solche lockt an diesem Tag zu einem Spaziergang. Quelle, Zusammenfluss, Residenzviertel, Schlosspark und Museen bieten sich für einen Besuch an. Auch Kunstliebhaber kommen nicht zu kurz: Die Galerie Hucke zeigt „Neue Hüte braucht das Land-Bollenhut 4.0“. Das ist eine Serie von Bildern, die das traditionelle Symbol des Schwarzwaldes zum Thema haben und künstlerisch in die Moderne und Surrealismus führen.