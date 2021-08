Donauhallen wieder als Impfzentrum

Nach den beiden Pop-Up-Impfaktionen am 19. Juni und am 17. Juli schickte das Landratsamt ab Ende Juli den Impfbus des Kreisimpfzentrums auf den Weg. Zum vergangenen Termin von 10 bis 14 Uhr wurde allerdings ein Impfcontainer aufgestellt, da der Impfbus am Nachmittag in Villingen beim Pokalspiel des FC 08 gegen Schalke eingesetzt wurde.

Wie soll die neue Realschule finanziert werden?

Die alte Realschule soll weichen, an neuem Standort soll ein Neubau entstehen. Und der wird einiges an Kosten verursachen. | Bild: Simon, Guy

Im neuen Gebiet Am Buchberg soll der Neubau der Donaueschinger Realschule entstehen. Anstatt der zuerst genannten 30 Millionen wird das Projekt etwa 45 Millionen Euro kosten. Wie kann dafür zusätzliches Geld eingespart werden. Dazu gibt es folgende Überlegungen.

Quellhöfle vorerst ohne Gastronom

Marius Simon musste aus dem Quellhöfle-Projekt aussteigen. | Bild: Wursthorn, Jens

Immer wieder wechselten die Pächter im Quellhöfle, bis sich ein hoffnungsvolles Konzept hervortat. Eigentümer Tilmann Rothweiler präsentierte einen Dreiklang aus Werkstatt, Atelier und Gastronomie. Vielversprechend. Doch jetzt fehlt plötzlich der Gastronom. Warum das der Fall ist – und wie es weitergeht.

Die Füchse sind zurück

Elmar Mayer in seinem Garten in der Talstraße. Die Tasche ist voller Unrat, den Füchse dorthin geschleppt haben. | Bild: Simon, Guy

Wenn in der Talstraße im Frühling plötzlich die Schuhe im Garten verschwinden, dann sind mit hoher Wahrscheinlichkeit die Füchse wieder zurück. Sie treiben dort in den Gärten ihr Unwesen, zerwühlen Beete, untergraben Hütten und zerkauen Schuhe. Den Anwohnern wird das so langsam zu viel.