Was am Donaueschinger Amtsgericht seit der Pandemie zugenommen hat: Prozesse, bei denen Verstöße gegen die Corona-Verordnung verhandelt werden. Gibt es so etwas überall, und wie genau läuft das ab? SÜDKURIER-Redakteur Julian Singler war mit dabei und hat sich das angeschaut. Worum es dabei ging und was diskutiert wurde, das lesen Sie hier.

Neues Leben in der Linde

Roberto Da Ros betreibt das Gran Café Vittoria sowie die Osteria Veneta in der Linde. Koch ist Alex Ceccon (rechts). | Bild: Singler, Julian

In Corona-Zeiten entfachen sich schnell Gerüchte. Diese Kneipe hat schon geschlossen, dieses Restaurant muss für immer schließen, oder hier wird eine neue Bar öffnen. Ähnlich sah es mit dem Hotel Linde aus. Dabei hat sich dort nur einiges getan, etwa eine neues Restaurant. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Der Nasenbohrertest

Laura Schleicher gehört zu den Ehrenamtlichen, die im Testzentrum an der Schulstraße die Corona-Schnelltests machen. | Bild: Wursthorn, Jens

Wer sich dieser Tage im Schnelltestzentrum an der Schulstraße hat testen lassen, dürfte sich gewundert haben. Denn die ehrenamtlichen Helfer führen das Teststäbchen nicht mehr etliche Zentimeter in die Nase bis in den Nasen-Rachen-Raum ein, sondern entnehmen den Abstrich im Nasenvorraum.

Der Brand in der Blaumeerstraße

Lichterloh steht das Haus in der Blaumeerstraße in Flammen. Die Feuerwehr ist bereits vor Ort, um das Feuer zu löschen. | Bild: Dagobert Maier

Zehn Jahre ist es her, als es in den frühen Morgenstunden in der Bräunlinger Blaumeerstraße zu brennen begann. Und zwar in einem Haus, in dem zu dem Zeitpunkt gleich mehrere Familien wohnten. Wie sich das Feuer entwickelte und was im Nachgang passierte, das lesen Sie in der Nachschau der Ereignisse.