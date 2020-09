von Rainer Bombardi

Die Sommerferien neigen sich dem Ende entgegen und die Verantwortlichen in den Abteilungen des Turnvereins (TV) Grüningen haben sich vorgenommen das Sport- und Fitnessprogramm wieder in seinem vollen Umfang anzubieten. Dies soll spätestens mit der Fertigstellung der neuen Haselbuckhalle in den Wintermonaten wieder der Fall sein.

Deshalb war Vorsitzende Elvira Thäter begeistert, als Ortsvorsteher Michel Böhm den Vorstandsmitgliedern, Trainern und Übungsleitern den momentanen Baufortschritt vor Ort erläuterte. Nahezu alle Wünsche und Ideen, die der Verein im Vorfeld einbrachte, sind in dem neuen Bauwerk realisiert.

„Pandemie hat uns jäh gebremst“

In sportlicher Hinsicht ist der TV Grüningen ohnehin der Verein, der die Halle am meisten nutzt. Täglich außer sonntags finden dort in diversen Abteilungen Übungsstunden statt.

„Die Pandemie hat uns wie so viele in unserer Agilität jäh gebremst“, verweist die Vorsitzende Thäter darauf, dass in Kombination mit der alten und viel zu kleinen Halle das Programm beinahe zum Erliegen gekommen wäre. Doch mit Beginn der warmen Jahreszeit kam die Kämpfernatur des TV Grüningen wieder zum Vorschein.

Am Montag- und Dienstagabend freut sich Raphaela Thurow mit ihren Fitnessübungen für Körper und Geist am Sportplatz und dem Fit Walk bei jedem Wetter ab dem Kindergarten über eine erfreulich große Resonanz.

Erika Bohuschke mobilisiert Woche für Woche am Donnerstagnachmittag auf dem Sportplatz die ältere Generation zur Fitness ab 60 Jahre und Martin Toleikes lädt an selber Stelle am Donnerstagabend zum Männerturnen ein. Die Angebote fanden den gesamten Sommer hindurch statt. Am Dienstagabend kommt nach den Ferien noch das Hatha-Yoga hinzu.

Auch beim Tischtennis geht es voran

„Auf Grund der aktuellen Situation erweitert sich das Angebot Schritt für Schritt, auch Tischtennistraining ist wieder möglich“, sagt Thäter. Auch das Kita-Turnen mit Regina Pileske wird es weiterhin geben. Sobald wie möglich bietet der TV zudem das Kinderturnen, das Training für Erwachsene, die Fitness-Gymnastik ab 40+, einen Arohakurs und Tischtennis an.