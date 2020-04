Die Corona-Krise schränkt etliche Bereiche des Alltags stark ein. An vielen Stellen führt das zu Problemen. Wie können Hilfsorganisationen etwa Blutspende-Aktionen veranstalten, wenn die Menschen sich aufgrund einer potenziellen Ansteckungsgefahr voneinander fernhalten sollen.

Aktion ab Montag

Wie das geht, zeigt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Donaueschingen in der kommenden Woche. Ursprünglich war am Dienstag eine Blutspende-Aktion beim DRK in der Dürrheimer Straße vorgesehen. Die wird nun in etwas anderer Form ablaufen.

Donaueschingen Nachbarschaftshilfen in Zeiten von Corona: Donaueschingen hilft Das könnte Sie auch interessieren

Fünf Tage kann gespendet werden

„Die Blutspende-Aktion wird an fünf Tagen in den Donauhallen stattfinden. Von Montag, 6. April, bis Donnerstag, 9. April, und am Samstag, 11. April“, erklärt Julia Berchtenbreiter, stellvertretende Vorsitzende des DRK Ortsvereins Donaueschingen. „Wer gesund ist, kann auch weiter Blut spenden.“ Gespendet werden kann jeweils von 13 bis 18 Uhr, am Samstag von 10 bis 14 Uhr.

Ein Termin ist notwendig

Das Spenden könne jedoch nur mit vorheriger Terminreservierung vorgenommen werden. Das gelte auch für Erstspender. Termine können über die Homepage des Blutspendedienstes oder telefonisch beim DRK Ortsverein Donaueschingen unter der Nummer 0771/20406110, Montag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr vereinbart werden.

Hüfingen In Hüfingen gibt es jetzt eine breit aufgestellte Hilfe beim Einkaufen Das könnte Sie auch interessieren

Etwas anders

„Wir müssen auf eine genaue Taktung der Personen achten. Es werden etwa sechs Leute pro 15 Minuten sein“, erklärt Berchtenbreiter. Außerdem werde auf das üblicherweise angebotene Buffet verzichtet: „Den Imbiss gibt es dann zum Mitnehmen.“ Es gebe weiter viele Schwerkranke, die dringend auf Blut angewiesen seien.

Blut wird gebraucht

Täglich werden bundesweit 15 000 Blutspenden benötigt, um die Versorgung schwerkranker Menschen mit Blutkonserven sicherzustellen. Das teilt der Blutspendedienst Baden-Württemberg-Hessen mit. Der Gang zur Blutspende ist trotz der Ausgangseinschränkungen zur Ausbreitung des Coronavirus weiterhin gestattet.

Hier können Sie sich online für die Blutspende-Aktion des DRK anmelden: https://bawuehe.bsd-trs.de/