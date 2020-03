Die Region zeigt sich im Ernst der Lage solidarisch. Viele Menschen bieten ihre Hilfe an, um beispielsweise für diejenigen, die es aktuell nicht können, die Einkäufe zu erledigen.

Schnell wurde auch ein Einkaufsservice für Hüfingen Kernstadt und Ortsteile ins Leben gerufen. Solidarisch ist hier nicht nur der Gedanke für diejenigen, die nicht mehr das Haus verlassen können, weil sie entweder unter Quarantäne stehen oder sich schützen müssen, sondern auch, wer das Angebot ins Leben gerufen hat.

Gemeinsam haben dieses Angebot der Hüfinger Ortsverein des Deutsche Rote Kreuz, die Katholische Junge Gemeinde (KJG), die Jugendkapelle der Stadtmusik Hüfingen, die Kolpingsfamilie und die Katholische Frauengemeinschaft Deutschlands (KFD) dieses ins Leben gerufen. Am Wochenende war parallel bei der KFD und der Jugendkapelle die Idee entstanden.

„Aber bevor jeder sein eignes Süppchen kocht, dachten wir, wir sollten das alles irgendwie bündeln“, sagt Simone Stihl von der KFD. Kurz überlegt, welche Vereine denn mitmachen könnten und am Sonntag traf man sich dann gemeinsam, um über die Aktion zu sprechen – natürlich im Freien. „Wenn viele mitmachen, dann kann man es auch so verteilen, dass nicht jeder jeden Tag etwas machen muss, sondern es auf mehrere Schultern verteilt wird“, erklärt Stihl.

Der Einkaufservice gilt dabei nicht nur für die Kernstadt, sondern auch für die Ortsteile – ganz nach dem Gedanken: Wir sind ein Hüfingen. Der Einkaufservice kann von Senioren sowie von chronisch kranken und vorbelasteten Menschen in Anspruch genommen werden. Somit müssen diese Menschen nicht selbst einkaufen und sich einer Ansteckungsgefahr aussetzen.

Lieferung in zwei, drei Tagen

Die bestellten Waren werden dann innerhalb von ein bis zwei Tagen nach Hause geliefert. Die Bezahlung der Ware erfolgt bei Übergabe in bar. „Wir bieten den Service so lange an, bis sich die Lage wieder entspannt hat“, sagt Stihl. Allerdings könne man jetzt noch gar nicht abschätzen, wie groß denn der Bedarf ist. Ansprechpartnerin ist Maria Roßhardt, die die Bestellungen unter der Nummer 0771/64361 montags bis freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr entgegennimmt.

Und in der Nachbarschaft?

In Bräunlingen möchte die Stadtverwaltung ein entsprechendes Hilfsangebote koordinieren: Wer Hilfe beim Einkäufe benötigtet, weil er zur Risikogruppe gehören und das Haus nicht verlassen kann, der kann sich an den Bürgerservice unter der Telefonnummer 0771/6030 und per E-Mail unter info@braeunlingen.de wenden. „Wir sind gerade dabei zusammen mit Ehrenamtlichen hier eine Unterstützung aufzubauen“, erklärt Bürgermeister Micha Bächle. Und wer sich als Ehrenamtlicher engagieren möchte und gesund ist, kann sich für seine Mithilfe ebenfalls an den Bürgerservice wenden.

Auch in Donaueschingen könnte es bald ein entsprechendes Angebot geben. Hier laufen allerdings noch Koordinationsgespräche.