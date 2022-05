Schwere Verletzungen davongetragen hat ein Autofahrer bei einem Unfall in der Nacht von Dienstag, 24. Mai, auf Mittwoch, 25. Mai, gegen Mitternacht.

Brückenpfeiler gestreift

Wie die Polizei meldet, sei ein 29-jähriger VW-Fahrer auf der Bundesstraße 27 von Donaueschingen in Richtung Bad Dürrheim unterwegs gewesen. Dabei sei er nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und habe einen Brückenpfeiler gestreift.

Schwer verletzt

Das Auto überschlug sich in der Folge und sei etliche Meter weiter auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum Liegen gekommen. Der allein im Auto sitzende Fahrer kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am VW entstand Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro.