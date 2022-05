Einen Raser hat die Polizei bei Verkehrskontrollen auf der Autobahn 864 zwischen dem Autobahndreieck Bad Dürrheim und der Anschlussstelle Donaueschingen erwischt.

Über doppelt so schnell

Wie die Polizei mitteilt, sei der auswärtige 35-jährige Mercedes-Fahrer durch einen auf 80 Km/h beschränkten Bereich gefahren, wobei das Messgerät der Polizei eine über doppelt so hohe gefahrene Geschwindigkeit von 176 Km/h anzeigte. Den Mann erwarten ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein dreimonatiges Fahrverbot.