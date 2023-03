Zu einem Tiefgaragenbrand an der Hagelrainstraße rückte die Feuerwehr Donaueschingen am frühen Sonntagmorgen aus. In Brand geraten war ein Fahrzeug, das in der untersten Ebene der vom Hotel Windham Garden und der Wohnpflegeanlage Donauresidenz genutzten Anlage genutzt wird.

Geriet das Auto beim Starten in Brand?

„Als wir ankamen, stand das Auto in Vollbrand“, berichtet Abteilungskommandant Martin Kiefer. Das Fahrzeug konnte schnell abgelöscht werden. Nach unbestätigten Angaben soll der mit einem Verbrennermotor betriebene Fiat beim Versuch, ihn zu starten in Brand geraten sein.

Die Einsatzsituation an der Hagelrainstraße am Sonntagmorgen. | Bild: Andreas Kampf/Feuerwehr Donaueschingen

Der Brand war der Leitstelle gemeldet worden, die Alarmierung erfolgte um 5.23 Uhr, die Feuerwehr war etwa zehn Minuten später vor Ort. „Tiefgaragenbrand ist unsere höchste Alarmierungsstufe“, erklärt Kiefer.

Es herrscht höchste Alarmstufe

Laut dem diesem Szenario entsprechenden Einsatzplan rückten drei Feuerwehrfahrzeuge, die Führungsgruppe Donaueschingen-Hüfingen- Bräunlingen sowie der stellvertretende Kreisbrandmeister und der Feuerwehrarzt aus. Rettungsdienst und Polizei mit eingeschlossen, waren etwa 40 Personen bei dem Einsatz beteiligt.

Das in Brand geratene Fahrzeug ist ein Totalschaden. | Bild: Andreas Kampf/Feuerwehr Donaueschingen

Am Brandfahrzeug entstand Totalschaden. Das Fahrzeug war mit reichlich Abstand zu anderen Autos am Rand der Tiefgarage abgestellt.

Feuer und starke Rauchentwicklung verursachten Schäden an der Tiefgarage. Teile von Putz und Fassade seien abgeplatzt, so Kiefer. Mittels Überdruckbelüftung blies die Feuerwehr den Rauch aus der Anlage.

Einsatzkräfte beim Tiefgaragenbrand an der Hagelrainstraße im Gespräch. | Bild: Andreas Kampf/Feuerwehr Donaueschingen

Von Vorteil sei beim Einsatz die offene Bauweise der Tiefgaragenanlage gewesen, bilanziert Kiefer. So habe der Rauch gut abziehen können. Nach etwa einer Dreiviertelstunde rückte die Feuerwehr wieder ab.

Der Brand ist gelöscht. Einsatzkräfte bei den Nacharbeiten. | Bild: Andreas Kampf/Feuerwehr Donaueschingen

Am Morgen hätten sich Beamte des Kriminaldauerdienstes den Brandort angesehen, sagte Thorsten Priller vom Polizeipräsidiums Konstanz am Sonntagvormittag. Die Ursachenursache laufe. Infrage kämen ein technischer Defekt ebenso wie Vorsatz. Über die Schadenshöhe sei noch keine Aussage möglich.