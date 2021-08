Im Rahmen des vierspurigen Ausbaus der B 27 zwischen Hüfingen und Donaueschingen steht der Umbau der Anschlussstelle Donaueschingen-Mitte an. Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, wird die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Süden (Freiburg, Blumberg, Schaffhausen) ab Montag, 16. August, bis voraussichtlich Mitte Oktober gesperrt. Der Verkehr auf der B 27 kann während der Bauzeit in beiden Richtungen uneingeschränkt fließen, teilt die Behörde mit.

Betroffen ist an der Anschlussstelle Donaueschingen Mitte nur die Abfahrt in Richtung Süden. Die Ausfahrt aus Richtung Norden (Villingen-Schwenningen) kann weiterhin befahren werden.

Donaueschingen Ende Oktober rollt der Verkehr durchgängig vierspurig: Beim Nord-Ausbau der B 27 werden riesige Mengen Material bewegt Das könnte Sie auch interessieren

Ebenfalls weiterhin uneingeschränkt befahrbar bleibt auch die Straße von Donaueschingen Richtung Aasen mit dem Öschberghof und nach Pfohren.

Verkehrsteilnehmer, die von der B 27 in Fahrtrichtung Süden nach Donaueschingen und Pfohren fahren, werden an der Anschlussstelle Donaueschingen-Nord abgeleitet. Wer aus Donaueschingen und Pfohren in Richtung Freiburg, Blumberg, Schaffhausen fährt, muss an der Anschlussstelle Donaueschingen-Nord auf die B 27 auffahren. Der Knotenpunkt Allmendshofen bleibt ohne Einschränkung befahrbar.