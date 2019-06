Eisdielen machen es manchmal, ebenso Fast-Food-Ketten oder Supermärkte: Sie bieten ein „Produkt des Monats“ an. Die Eissorte des Monats, der Burger des Monats oder der Fernseher des Monats. Dabei natürlich stets die Intention, einen Kaufabschluss zu erzielen.

Brückenfan Karl Gotsch

Ganz anders sieht das hingegen bei Karl Gotsch aus. Den kennen Sie nicht? Karl Gotsch ist Finanzbeamter von Beruf. Seine Leidenschaft gehört indes Verkehrsanlagen aller Art. Häfen und Flughäfen faszinieren ihn, ebenso wie Eisenbahntrassen, Pässe und die hierfür errichteten Bauten. Schließlich begann er, Brücken zu sammeln. Keine Spielzeugbrücken, sondern die Originale. Nun lassen die sich schlechte nach Hause bringen, außer in Form einer Fotografie. Die sammelte Gotsch, ebenso wie entsprechende Daten und Fakten rund um die jeweilige Brücke, was, wie er sagt, seiner Frau und seinen Kindern schon manchen Abstecher in mehr oder weniger unwegsames Gelände beschert hat.

Die Brücke des Monats

Auf seiner Homepage www.karl-gotsch.de hat er eine Rubrik namens „Brücke des Monats“. Dort sucht er sich seit 2004 jeden Monat eine neue Brücke aus, die er vorstellt. Darunter finden sich etwa die Pariser Pont Neuf oder die Jagsttal-Brücke. Und für den Juni die Bregbrücke in Wolterdingen. Die wird dort erklärt und in mehreren Bildern gezeigt, etliche Daten sind aufgelistet. Für die Brücke sicher eine Ehre.

Wer sich im Internet rund um das Thema Brücken schlaumachen will, stößt schnell auf die Seite von Gotsch. Sie wird häufig zitiert und findet sich in etlichen Fußnoten. Sie ist nun um eine aus der Region reicher, deren Zukunft ungewiss ist. Zumindest in digitaler Form ist die Bregbrücke nun schon mal verewigt.