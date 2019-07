von Lutz Rademacher

Wenn sie in der Backstube steht, dann ist Laila Pink glücklich. Sie vergisst alles um sich herum und konzentriert sich nur noch auf ihr marokkanisches Gebäck. Jedes einzelne Stück ist handgemacht, mit viel Geduld und Liebe. „Wenn ich in der Küche bin, lebe ich in einer anderen Welt. Das ist meine Welt und es macht mir Spaß und ich fühle mich einfach gut“, sagt sie.

Damaa, übersetzt „Träne“, heißen diese Gebäckstücke.

Das Backen und viele traditionellen Rezepte hat sie bei ihrer Mutter und ihrer Oma gelernt, die das Wissen wiederum von der Uroma überliefert bekamen. Und während ihre Schwester draußen spielte, saß die kleine Laila in der Küche und schaute ihrer Mutter und ihrer Oma beim Kochen und Backen über die Schulter. Im Alter von zehn Jahren fing sie dann an, in der Küche selbstständig zu agieren.

Gebäck habe in Marokko einen großen Stellenwert, erzählt Leila Pink. Es wird nachmittags zum Tee oder Kaffee gereicht. Nachmittags besucht man sich. Jeden Tag ab 16 Uhr kommen unangemeldet Gäste, deshalb sei Gebäck immer im Haus.

Die neueste Kreation von Laila Pink: Sably, Butterkekse mit Nougat.

Nach der Schule hatte Laila Pink ein Informatikstudium begonnen. Sie wollte nicht ihr Leben lang in Marokko bleiben, sondern andere Länder kennenlernen. Später wollte sie dann in die USA auswandern. Sie unterbrach ihr Studium für ein Jahr und ging als Au-Pair-Mädchen nach München, kehrte wieder nach Marokko zurück. Ihre Schwester ging ins Saarland und blieb dort. Bei einem Besuch ihrer Schwester drei Jahre später lernte sie dann ihren späteren Mann Thorsten kennen. Seither lebt Laila Pink in Deutschland.

Halwat Tmar, traditionelles marokkanisches Dattelgebäckin verschiedenen Formen, isthier zu sehen

Den Gedanken, ein Geschäft mit marokkanischen Backwaren aufzumachen, hatte sie schon lange. Doch als Hauptgewerbe wäre dies zu riskant gewesen. Sie wurde auch immer wieder von Bekannten und Freunden dazu ermuntert, die von ihren Backkünsten begeistert waren. Und Laila Pink stellte fest, dass man marokkanische Kekse in Süddeutschland nirgends kaufen kann, während man sie in Frankreich überall bekommt. Und es leben nicht wenige Marokkaner in Deutschland. Diese müssen nach Frankreich fahren oder dort online kaufen, was meist mit hohen Transportkosten verbunden ist. Und auch Deutsche seien nach solchen Keksen ganz verrückt, sagt Laila Pink, das hätte sie zunächst nicht gedacht. Eine echte Marktlücke also.

Kaab el Ghzal, reines Mandelgebäck, „die Königin des Marokk“, wird nur zu feierlichen Anlässen serviert.

Und immer, wenn sie Selbstgebackenes mitbrachte, waren alle begeistert. Alle fragten: „Wow, wie haben Sie das gemacht?.“Also habe ich mir gesagt, ich versuche es erst einmal mit einem Online-Shop. Je nachdem, wie es weitergeht, kann ich mich immer noch vergrößern.“ Es dauerte dann einige Zeit, alles vorzubereiten. Ihr Mann, der Buchhalter ist, war dabei eine große Hilfe. Zunächst luden die beiden einen Mitarbeiter vom Gesundheitsamt ein. Die Antwort war zunächst ernüchternd. Die heimische Küche darf nicht gewerblich genutzt werden, weil sie Teil der Wohnung ist. Doch der Beamte gab ihr den Tipp, eventuell die Küche des Bürgerhauses zu nutzen. Ortsvorsteherin Monika Winterhalder unterstützte das Projekt und auch der Ortschaftsrat stimmte spontan dafür.

Laila Pink beim Backen in der Küche des Hubertshofener Bürgerhauses. Bild: Lutz Rademacher

Dafür ist Leila Pink sehr dankbar. Sie darf die Küche nutzen, solange sie nicht von Vereinen für Feste benötigt wird. Die Homepage mit Onlineshop ist inzwischen fertig gestellt und Laila Pink hat sogar schon einige Bestellungen. Das ist wichtig, denn sie backt grundsätzlich nur, wenn Bestellungen vorliegen, es sei denn für den Eigenbedarf. Es gibt keine Lagerhaltung. Das ist wichtig, um immer frische Ware liefern zu können. Als nächsten Schritt möchte Laila Pink auf regionale Märkte gehen, um ihre Produkte vorzustellen. Ferner verteilt sie jetzt auch Flyer, um bekannter zu werden.

