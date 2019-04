Mit vier Straßenbaustellen in der Kernstadt geht die Stadt Donaueschingen ins zweite Quartal. An dreien wird bereits teils seit Monaten gearbeitet, die vierte wird nächste Woche in Betrieb genommen. Drei sollen, so ein Prognose der Stadt auf ihrer Homepage, noch im Laufe des Monats Mai abgeschlossen sein. Eine vierte, geteilte Maßnahme wird im zweiten Teilabschnitt Ende Juni fertig.

Seit Mitte Oktober wird die auf der Friedrich-Ebert-Straße die Fahrbahn saniert. Auf den 500 Metern zwischen Kreisverkehr L 171, Höhe Schlosserei Rosenstiel, und Winkels Getränke Logistik werden 1,6 Millionen Euro verbaut. Stadtauswärts gilt eine Einbahnstraßenregelung. Im Rahmen der Erdarbeiten wurde zunächst die Wasser-Versorgungsleitung verlegt, danach folgte die Gasleitung. In einer zweiten Bauphase entsteht auf der westlichen Straßenseite ein kombinierter Geh- und Radweg. Dieser wird auf Hüfinger Gemarkung an der Hochstraße weitergeführt und ist ein Bestandteil des Kreis-Radwegekonzepts.

Auf beiden Straßenseiten aufgestellte Umleitungsschilder auf Höhe der Schellenbergstraße zeigen die Belastung an, die seit mehr als fünf Monaten für Anwohner des Wohngebiets Schalmen, aber auch deren Besucher gilt. Aufgrund der momentan aufs Kiesbett beschränkten Baustelle ist die schnelle Ausfahrt über die Straße Auf Schalmen derzeit nicht möglich.

Ausfahrt unmöglich. Die Straße Auf Schalmen endet an einer Absperrung. | Bild: Wursthorn, Jens

Kleine Maßnahmen an Hochstraße und Starenweg sollen Mitte Mai fertig sein. An der Hochstraße erfolgen zwischen Haus 9 und Einmündung Bergweg unter einer Gesamtsperrung Kanal- und Wasserleitungen. Im Starenweg werden Kanal und Wasserleitung erneuert. Anliegerverkehr ist eingeschränkt zugelassen.

Nächsten Mittwoch beginnen im Konversionsareal „Am Buchberg“ Erschließungsarbeiten. Deshalb ist die Villinger Straße zwischen der Prinz-Karl-Egon-Straße und der Alemannenstraße für den bis Mitte Mai für den Gesamtverkehr gesperrt.

Für die Arbeiten an Kanal und Wasserleitung im Buchenweg, die am 15. April beginnen, gilt eine Vollsperrung. bis Ende Juni. Anliegerverkehr ist aus Richtung Stadtmitte eingeschränkt bis zum Buchenweg möglich. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet.