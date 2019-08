Staufallen lauern im Herbst in der Kernstadt im Bereich Hagelrainstraße aber auch am Ortsausgang Wolterdingen in Richtung Donaueschingen. Die absehbaren Verkehrsbehinderungen hängen mit einer „immens wichtigen Infrastrukturmaßnahme“ für die Stadt zusammen, wie Dirk Monien, Amtsleiter Tiefbau und Abwasserentsorgung, den Bau einer Abwasserdruckleitung zwischen Kläranlage Wolterdingen und Verbandskläranlage beschreibt.

Ampelregelung ab 23. September

„Das wird nicht ohne“, kündigt Monien auf der Donauschinger Straße in Wolterdingen eine Baustelle mit Ampelregelung an, die ab Montag, 23. September, am Wolterdinger Ortsausgang in Richtung Donaueschingen auf Einheimische und Berufspendler wartet. Voraussichtlich drei Wochen, bis 11. Oktober gilt diese Lösung. Wäre eine Sperrung in den Ferien nicht verkehrsverträglicher gewesen? Monien verneint das. Wegen der fest getakteten Abläufe auf der Baustelle wäre das nicht möglich gewesen, bedauerte der Amtsleiter.

In Wolterdingen wird ab 23. September drei Wochen die Donaueschinger Straße halbseitig gesperrt. Parallel zur Straße wird der neue Abwasserkanal verlegt. Die Baustelle ist 350 Meter lang, der Verkehr wird über eine Ampel reguliert. | Bild: Wursthorn, Jens

An der Zufahrt zur Kläranlage, unweit einer derzeit bestehenden Baustelle, an der Energiedienst gegenwärtig Arbeiten an einem Trafohäuschen vornimmt, wird die Leitung die Donaueschinger Straße queren. Dieser Tage schon wird der Bregkanal abgelassen und der Fischbestand durch die Angler umgesiedelt. Die Leitung wird unter den Kanal geführt.

Jenseits der Donaueschinger Straße wird die Leitung auf den folgenden 350 Metern neben der Straße bis zum Wolfsbach verlegt, verläuft dann ein Stück neben dem Weg in Richtung Eichbuckhütte und schwenkt dann nach rechts in Richtung Waldrand, wo die Trasse bereits vorbereitet wird. An der Baustelle wird der Verkehr unter einer halbseitigen Sperrung vorbeigeführt. Weil die beiden Ampeln fast 400 Meter auseinander stehen werden, sind längere Wartezeiten vorprogrammiert.

Wo im Wald der Radweg aus dem Bregtal die L 180 / Neue Wolterdinger Straße am Waldparkplatz in Richtung Kernstadt quert, muss auch die Abwasserleitung die Straßenseite wechseln. Das geschieht in Form einer Spülbohrung binnen weniger Tage. Eine Sperrung, so beruhigt Monien, werde nicht notwendig.

Radweg durch den Wald wird etwas verlegt

Kleinere Beeinträchtigungen bringen die Tiefbauarbeiten für Radfahrer. Zwar ist für den Radverkehr ist die Zu- und Abfahrt über die Eichbuckhütte weiterhin über die Gemeindeverbindungsstraße Grüningen-Wolterdingen möglich. Doch schon der Radverkehr aus dem Bregtal wird derzeit unsanft ausgebremst. Dort hat die ausführende Baufirma die Zufahrt über den Damm zeitweise für Fahrräder sperren lassen. Radfahrer hätten wiederholt den Baustellenbetrieb gefährdet oder gestört, sagte Monien. Ohnehin wird die neue Zufahrt zum Gewerbegebiet aktuell an die Bregtalstraße angeschlossen. Für Biker aus dem Bregtal gibt es kein Durchkommen. Sie sollten, so Moniens Empfehlung, den Bregtalradweg schon früher in Richtung Landesstraße verlassen.

Der Radweg in Richtung Wald ist bereits gesperrt. Die Kunststoffrohre, die für die Abwasserleitung verbaut werden, liegen bereit. | Bild: Wursthorn, Jens

Am Waldparkplatz, kurz vor dem Donaueschinger Ortseingang, queren Radler und Abwasserleitung die L 180. Weil der Forstweg bis zum Naturfreundehaus zur Baustelle wird, wird der Radweg provisorisch über Waldwege fortgeführt: mit geringem Umweg, wie Monien betont.

Die Leitung wird ab Naturfreundehaus weiter zur Sonnhaldenstraße, über den Wirtschaftsweg oberhalb der Siedlung bis zum SSC-Sportplatz geführt. Hier geht die Abwasserleitung über in eine 2014/15 im Zuge der Sanierung Bräunlinger Straße verlegte Druckpunktleitung. Diese wird in der Hagelrainstraße direkt unter der Schellenbergbrücke angeschlossen. Das Abwasser geht dann in den Hauptsammler, der Richtung Kläranlage führt. Dazu muss ein bestehender Schacht ertüchtigt werden. Auch ein Höhenunterschied von gut 80 Zentimeter wird ausgeglichen.

Baustelle direkt unter Schellenbergbrücke

Hier setzt das zweite kommende Verkehrsproblem an. Denn der Anschluss „geht leider nur unter einer Vollsperrung“, kündigte Monien an. Eine halbseitige Sperrung wäre nicht in Frage gekommen. Bei drei Wochen Vollsperrung, vermutlich ab Ende Oktober, wird es Umleitungen geben. Aus Richtung Bräunlingen kommend wird die Umleitung geradeaus über die Bahnhoftstraße erfolgen. „Von unten herkommend wissen wir noch nicht genau, wie die Verkehrsleitung erfolgen wird“, so Monien. Hierzu werde es zeitnah noch einen Ortstermin mit Bauleitung und Amt für öffentliche Ordnung geben.

Die Hagelrainstraße wird im Herbst drei Wochen gesperrt. Direkt unter der Schellenbergbrücke wird die Fahrbahnaufgerissen. Hier wird der neue Abwasserkanal aus Wolterdingen an den Hauptsammler angeschlossen. | Bild: Wursthorn, Jens

Für das Abwasserprojekt drängt die Zeit. Weil die wasserrechtliche Erlaubnis der Kläranlage Wolterdingen, die auch die Abwässer aus Hubertshofen, Tannheim und Mistelbrunn reinigt, läuft 2020 ab. Deshalb legt die Stadt Donaueschingen die Kläranlage Wolterdingen still und fördert die Abwässer künftig mittels Druckleitung zur Verbandskläranlage in Donaueschingen.

Ende 2020 muss alles fertig sein.

Auf dem Gelände der bisherigen Kläranlage in Wolterdingen entsteht schon 2020 ein neues Abwasserpumpwerk. Mit elektronischer und hydraulischer Einrichtung werden dafür rund 500 000 Euro Kosten veranschlagt. Der genaue Standort ist noch nicht klar, auch der Zeitpunkt, wann die alte Anlage abgerissen wird, ist offen. Gesichert ist auf jeden Fall ein Parallelbetrieb, auch die Rückhaltung ist geklärt, versichert Monien. Am 31. Dezember 2020 muss alles fertig sein. 2,6 Millionen Euro investiert die Stadt in das Projekt. Vom Landesumweltministerium kommt ein Zuschuss in Höhe von 760 000 Euro.