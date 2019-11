Alles ist bereit: Wenn am Wochenende mit dem ersten Advent die Vorweihnachtszeit startet, gibt es in Donaueschingen gleich den würdigen Auftakt. Denn traditionell findet an diesem Wochenende immer die Fürstenberg Weihnachtswelt im Marstall statt und das bereits zum 16. Mal.

Weihnachtswelt ist seit Anfang Juni ausgebucht

„Wir sind seit Anfang Juni ausgebucht – so früh wie noch nie“, erklärt Kerstin Tritschler, die die Veranstaltung für das Fürstenhaus stets organisiert und auch sehr viel Liebe ins Detail legt. Und jedes Jahr ist die Spannung groß: Wie hat sie wohl dieses Mal den langen Gang dekoriert, der das beliebteste Fotomotiv der Weihnachtswelt ist und sich jedes Jahr anders präsentiert?

Der Gang wird immer mit viel Liebe zum Detail dekoriert. | Bild: Roland Sigwart

Das Interesse der Aussteller sei enorm groß gewesen: „Wir haben so viele Anfragen, dass wir den Stall gerade noch einmal belegen könnten“, erklärt Tritschler. Und die Warteliste sei lang. Unter den rund 100 Ausstellern werden wieder viele bekannte sein, doch auch neue Angebot sind auf der Weihnachtswelt zu finden. Erstmals wird das Hüfinger Bel Nini dabei und in der Silberkammer die Bewirtung übernehmen.

Erstmals gab es im vergangenen Jahr auch Produkte des Fürstenhauses. Beispielsweise selbstgekochte Marmelade von Massimiliana Fürstin zu Fürstenberg und auch selbsthergestelltes Olivenöl aus der Toskana. „Das ist sehr gut angekommen“, blickt die Fürstin auf die Premiere im vergangenen Jahr zurück.

Für das Olivenöl gibt es bereits Vorbestellungen

Und so wird dieses Angebot nun bei der anstehenden Weihnachtswelt weiter ausgebaut. Das Olivenöl ist definitiv wieder dabei. „Auch wenn die Ernte in diesem Jahr nicht so gut war, weil es so wenig geregnet hat“, erklärt Massimiliana Fürstin zu Fürstenberg. Dafür würde der Säuregehalt bei 0,3 liegen und das Öl sei sehr mild. „Ich habe sogar schon Vorbestellungen“, freut sie sich.

Prozellan, das die Fürstin selbst bemalt hat

Neu ist in diesem Jahr fürstliches Porzellan: „Ich habe ein bisschen gemalt“, erklärt die Fürstin. Da der Erlös aus diesem Verkauf aber ihrem Herzensprojekt, der Imsed-Stiftung, zugute kommt, können die Weihnachtsweltbesucher sicher sein, dass „ein bisschen gemalt“, doch eher einem fürstlichen Tiefstapeln gleich kommt.

Patrick Lindner und Günter Netzer kommen wieder zur Weihnachtsgala

Für den guten Zweck richtet die Fürstin auch immer die Weihnachtsgala aus. Traditionell kommen diese Einnahmen und Spenden auch der Imsed-Stiftung zugute und so wird am Weihnachtswelt-Abend im Schloss für den guten Zweck gespeist und getanzt. „Die Karten für die Gala haben sich sehr gut verkauft“, sagt Massimiliana Fürstin zu Fürstenberg. Und auch Prominenz hat sich schon angekündigt. So werden beispielsweise wieder Fußballurgestein Günter Netzer und Schlagersänger Patrick Lindner unter den Gästen zu finden sein.

Massimiliana Fürstin zu Fürstenberg (links) und Kerstin Tritschler freuen sich bereits auf die Weihnachtswelt, die am Freitag beginnt. | Bild: Roland Sigwart