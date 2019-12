Mit dem Auto nach Freiburg, das bedeutet: erst einmal die überlastete B31. Dann Freiburg selbst, wo alles getan wird, dem Autofahrer das Leben möglichst unangenehm zu gestalten. Und dann auch noch die Suche nach einem teuren Parkplatz. Im Stadion des SC Freiburg muss der Fahrer aufs Bier verzichten und auf dem Weihnachtsmarkt ist Kinderpunsch angesagt. Und wer vom Einkaufen so richtig geschlaucht ist, muss man sich wieder über die Bundesstraße zurückquälen.

Landschaft durchs Zugfenster: Nach den engen Schwarzwaldtälern öffnet sich der Blick über die Baar. | Bild: Jakober, Stephanie

Das Kontrastprogramm: enge Schwarzwaldtäler und die weite Landschaft der Baar mit dem Blick aus dem Zugfenster genießen. Könnte die Höllentalbahn eine Alternative sein? Die Verantwortlichen – und das sind viele, denn neben der Bahn, dem Bund und dem Land, sind auch drei Landkreise an dem Projekt Breisgau-S-Bahn beteiligt – sind sich gewiss, dass sie eine attraktive Alternative zum Individualverkehr geschaffen haben.

In Donaueschingen treffen sich Bundes-, Landes- und Kommunalpolitiker in den Donauhallen. | Bild: Jakober, Stephanie

Denn seit gestern heißt es: Auf der Baar einsteigen und in Freiburg oder gar am Kaiserstuhl wieder aussteigen. Früher mussten Fahrgäste zwischen Villingen und Breisach viermal umsteigen. Doch diese lästige Störung der Bahnfahrt gehört nun der Vergangenheit an. Anstatt, dass sich die Fahrgäste bewegen müssen, werden in Titisee und Gottenheim, wo die Kaiserstuhlbahn aus Endingen hinzustößt, die Züge zusammen und wieder auseinandergeführt – das bedeutet täglich 120-mal ein anspruchsvolles Flügeln und Kuppeln und für das Personal eine Herausforderung.

In Löffingen wird am Bahnhof groß die Zugtaufe gefeiert. | Bild: Gerold und silvia Bächle

Mit der Breisgau-S-Bahn ist nicht nur das größte ÖPNV-Projekt in Baden-Württemberg fertiggestellt und die komplette Ost-West-Achse elektrifiziert, sondern es ist seit gestern auch ein neuer Fahrplan gültig. Es gilt der Stundentakt, auch in Bachheim und in Unadingen halten die Züge nun jede Stunde. Darüber hinaus ist auf der östlichen Höllentalbahn eine Ausweitung des Angebotes in den Tagesrandzeiten vorgesehen.

Alexander Gert versorgt die Fahrgäste mit Glühwein, bevor es zur Feier in die Donauhallen geht. | Bild: Jakober, Stephanie

Gleichzeitig gilt nun auf der Strecke Barrierefreiheit. Denn die Bahnhöfe und Bahnsteige wurden entsprechend ausgebaut, so dass sie für Rollstühle, Kinderwagen und Rollatoren kein Hindernis mehr bieten. Das Gleiche gilt auch für die Züge – 24 neue wurden angeschafft. In ihnen soll nicht nur genügend Platz für die Beine sein, sondern auch für Fahrräder. Und es gibt Klimaanlagen, Steckdosen, Videokameras und Wlan.

Donaueschingen Mitte wird eigens zur VIP-Haltestelle. | Bild: Jakober, Stephanie

Zeitgleich gibt es auch durch das Nahverkehrskonzept des Schwarzwald-Baar-Kreises auf der Südbaar Änderungen. Hier soll es bessere Taktungen und Routen geben.

Kostenfreie Fahrt Eine Möglichkeit, die neuen Verbindungen und Züge kostenfrei zu nutzen, gibt es am kommenden Samstag, 21. Dezember. Dann können die Verbindungen zwischen Endingen/Breisach und Seebrugg/Villingen einfach einmal getestet werden. Zwischen Breisach und Gottenheim können die Busse des Schienenersatzverkehrs ebenfalls kostenfrei genutzt werden.