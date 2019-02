von Ann-Kathrin Moritz

Katharina Pfarrherr betrachtet die Fotos in ihrer Hand mit einem staunendem Gesichtsausdruck. "Für uns ist es echt interessant, die alten Bilder zu sehen. Man vergisst so schnell, wie es vorher aussah." Sie zeigen ihr Elternhaus vor rund vier Jahren. Seitdem hat sich Einiges getan, denn die 35-Jährige hat mit ihrem Mann dafür gesorgt, dass das Gebäude in neuem Glanz erstrahlt. "Einfach in einen anderen Ort zu ziehen, nur weil dort gerade ein schönes Neubaugebiet entsteht, hätten wir schade gefunden", meint sie, "Für mich hat das Haus auch ideellen Wert. Mein Urgroßvater hat es 1930 erbaut und seitdem hat jede Generation ihren Teil dazu beigetragen, es zu erhalten und weiterzuentwickeln." Auch Daniel Pfarrherr ist in Hubertshofen verwurzelt, seine Eltern wohnen nur zwei Häuser weiter. "Ich bin waschechte Hubertshofenerin, Daniel ist zugezogen", erklärt Katharina Pfarrherr dennoch mit einem Schmunzeln im Gesicht. Ihr Mann verdreht nur die Augen: "Mit einem Jahr." In Hubertshofen gelten eben noch andere Regeln.

Katharina Pfarrherrs Elternhaus vor dem Umbau im Jahr 2014. Heute kann sich das Ehepaar kaum noch vorstellen, wie es damals aussah. | Bild: Daniel Pfarrherr

Ein Projekt wie gemacht für eine Förderung

Die Donaueschinger Stadtverwaltung dürfte es gefreut haben, dass Familie Pfarrherr nicht nur Hubertshofen erhalten blieb, sondern zudem das Ortsbild durch die Sanierung des Elternhauses aufwertete. Als Ortsvorsteherin Monika Winterhalder Ende 2014 Wind von den Plänen bekommen habe, sei sie deshalb auch gezielt auf sie zugekommen, erinnert sich das Ehepaar, denn ihr Projekt war wie gemacht für die Ortskernförderung der Stadt Donaueschingen.

Heute erstrahlt das alte Gebäude in neuem Glanz. | Bild: Ann-Kathrin Moritz

Die Finanzspritze hilft

Einziges Problem: Die offizielle Bewerbung startete erst im April 2015 und vor der Antragsstellung durften keine Baumaßnahmen erfolgen. Da ihnen die Verwaltung den Zuschuss bereits im Februar so gut wie zugesichert hatte, geduldeten sie sich mit dem Baubeginn. Etwa zwei Wochen nachdem sie den zweiseitigen Antrag ausgefüllt hatten, traf die Genehmigung ein. Die Arbeiten konnten endlich beginnen. In die Finanzierung hatten sie die Förderung jedoch nicht einkalkuliert. "Das hätte die Bank gar nicht interessiert", meint Daniel Pfarrherr. Bis zum Abschluss der Bauarbeiten war nicht sicher, wie hoch der Zuschuss sein würde. Erst nachdem alle Rechnungen eingereicht waren, erhielten die Pfarrherrs den Höchstsatz von 20 000 Euro plus 5000 Euro Familienförderung. Ohne die Finanzspritze hätten sie einiges erst in einigen Jahren fertigstellen können und auch eine Nachfinanzierung blieb ihnen erspart.

Vor dem Umbau ist die heutige Küche ein dunkles Loch - im wahrsten Sinne des Wortes. | Bild: Ann-Kathrin Moritz

Wohnrecht nicht unproblematisch

Nicht ganz unproblematisch für die Bank war dagegen das Leibgedinge der Großeltern von Katharina Pfarrherr, die genau wie ihre Eltern noch immer in dem Haus wohnen. Leibgedinge ist ein erweitertes Wohnrecht, das dem Paar nicht nur den Verbleib im Gebäude sichert, sondern die Pfarrherrs auch dazu verpflichtet, dies zu ermöglichen. Sollte beispielsweise Barrierefreiheit notwendig werden, so muss das Ehepaar für entsprechende Baumaßnahmen aufkommen. Die Bank sieht das Wohnrecht gar nicht gerne, denn im Falle einer Privatinsolvenz wäre es für das Unternehmen äußerst schwierig, das Haus zu veräußern. Nichtsdestotrotz wurde dem Kredit stattgegeben, wobei sich die Kostenplanung eines solchen Umbaus deutlich schwieriger gestaltet, als bei einem Neubau, wie Daniel Pfarrherr glaubt. "Es gibt immer wieder Überraschungen: Manches ist teurer, manches günstiger als gedacht. In allererster Linie kosten unvorhergesehene Schwierigkeiten aber eine Menge Nerven."

Heute steht hier die Küche der Familie. | Bild: Ann-Kathrin Moritz

Ammoniak hat das Holz ausgehölt

Im Falle der Pfarrherrs gehörten Probleme in der Bauphase fast zum Tagesgeschäft. Ein Vorfall wird ihnen dagegen immer im Kopf bleiben: Der Teil des Hauses, den sie sich zu Wohnzwecken umbauten, war bis Ende der 90er Jahre als Stall genutzt worden. Die Pfarrherrs wussten von der Begutachtung des Architekten bereits, dass einige Holzbalken im ehemaligen Stallbereich ausgetauscht werden müssten. Aus den Exkrementen der Kühe hatte sich Ammoniak im Holz angelagert und dieses von innen ausgehöhlt. Was das Ehepaar nicht wusste: Das Holzgerüst des Hauses war bis unters Dach von dem Problem betroffen. Ein Riesenschock."Eigentlich wäre es sinnvoller gewesen, den Gebäudeteil abzureißen und neu aufzubauen", resultiert Daniel Pfarrherr. Leider wurden die Ausmaße der Zerstörung zu spät bemerkt, ein Abriss kam nicht mehr in Frage. Stattdessen mussten alle Balken mühevoll ausgetauscht werden.

80 000 Euro in Eigenleistung

Glücklicherweise brachte der 41-Jährige als Konstrukteur berufliche Erfahrung mit in das Projekt und konnte viele Arbeiten selbst übernehmen. Zusammen mit Verwandten und Freunden stemmte er rund 80 000 Euro der Gesamtkosten von 375 000 Euro in Eigenleistung. Seine Frau Katharina fiel dagegen fast vollständig aus, denn im August 2015 erblickte Tochte Danica das Licht der Welt. Mit dem sechs Wochen alten Baby mussten sie im Oktober schließlich in Katharinas altes Kinderzimmer ziehen. Ihre alte Wohnung hatten sie optimistisch gekündigt, der Bau war aber noch nicht fertig. Zwei Tage vor Weihnachten wurde die Toilette installiert und die junge Familie konnte in ihr neues Zuhause ziehen. Ein Waschbecken gab es noch nicht, Zähneputzen musste in die Badewanne verlagert werden. Das Wichtigste stand aber schon im Flur: der Weihnachtsbaum.

Der alte Stall musste komplett entkernt werden und dient heute als große Garage. | Bild: Daniel Pfarrherr

Die Garage hat bei Daniel Pfarherr oberste Priorität. | Bild: Ann-Kathrin Moritz

Das härteste Jahr seines Lebens

"Man braucht ein bisschen Abenteuerlust", resümiert die promovierte Pädagogin. Das Jahr 2015, das für Daniel Pfarrherr das härteste seines Lebens war, wolle er aber nicht noch einmal durchmachen müssen: "Am Ende bin ich wirklich auf dem Zahnfleisch gegangen – nervlich und körperlich." Dennoch gebe es noch immer etwas zu tun, meint seine Frau mit einem Augenzwinkern: "Wenn man am einen Ende aufhört, fängt man am anderen wieder an. Wir haben Ausbaupotenzial."

Die SÜDKURIER-Serie Alte Häuser haben einen besonderen Wert. Sie zeugen von den Geschichten, die sich unter ihren Dächern abgespielt haben – Erfolge wie Tragödien. Deshalb ist es wichtig, dass man sie nicht dem Verfall überlässt. Stellvertretend für alle, die sich der Innenentwicklung widmen, stellt der SÜDKURIER fünf Familien vor. 8. Januar: Folge 1 – Die Planung mit dem Architekten 15. Januar: Folge 2 – Der Ärger mit dem Denkmalamt 22. Januar: Folge 3 – Die Förderung, die nur kostet 29. Januar: Folge 4 – Der Zuschuss, um die Ortskerne zu verschönern 5. Februar: Folge 5 – Der ganz normale Bauwahnsinn