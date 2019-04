Donaueschingen – Sie spielen Songs von Legenden wie Buddy Holly, Chuck

Berry oder Elvis Presley und entführen in eine Zeit, als noch in luftigen

Pettycoats und schickem Zwirn getanzt wurde. Zu den Klängen von „Billy Bob and the Buzzers“ lässt das Publikum in Donaueschingen gerne stilecht die Hüften kreisen.

Sie lieben Rock'n'Roll: Daniel Beurer (von links) Sebastian Schnitzer, Gregor Lange und Rainer Bucher. | Bild: Jörger, Rainer

Seit 2014 treten die vier Musiker Sebastian Schnitzer alias Billy Bob

Lewes, Gregor Lange alias Biff Tannen, Daniel Beurer alias Dan Cartwright und Rainer Bucher alias Bobby Ray Burns gemeinsam auf und widmen sich ihrer Leidenschaft: dem Rock’n’Roll. Die vier Vollblutmusiker, die ihr Handwerk an den Musikschulen der Region gelernt haben, covern nicht nur Hits aus den 1950er und 1960er-Jahren, sondern spielen auch moderne Werke – alles natürlich mit einer persönlichen Note.

Donaueschingen Davon werden die Donauschinger Stadtgeschichten erzählen Das könnte Sie auch interessieren

Unter dem Titel „Heiss auf Rock’n’Roll – Billy Bob and the Buzzers rocken die Bühnen“ werden die vier Musiker auch bei den Stadtgeschichten dabei sein und im Mozartsaal die schillernde Welt des Rock’n’Rolls wieder aufleben lassen. Neben ihrem Live-Auftritt wird es am 13. April auch einen Film-Beitrag geben, denn Stadtgeschichten-Macher Rainer Jörger hat mit Beurer, Bucher, Lange und Schnitzer im Vorfeld einen entsprechenden Beitrag produziert – schließlich sind die Donaueschinger Stadtgeschichten eine Multimediashow, die Live-Auftritte und Filmbeiträge verknüpft. In etlichen Städten hat sich das Format bereits etabliert, so wird es in Bad Säckingen am Wochenende beispielsweise in fünfter Auflage zu sehen sein. Seit Beginn begleitet der SÜDKURIER das Format als Medienpartner.

Sebastian Schnitzer ist Berufsmusiker und spielt in vielen Gruppen. Doch seine Leidenschaft gehört dem Rock'n'Roll. | Bild: Jörger, Rainer

Sebastian Schnitzer, der einzige Berufsmusiker in der Band, spielt in den verschiedensten Gruppen und Formationen mit. Doch die „Billy Bob and the Buzzers“ sind etwas Besonderes für ihn, denn seine persönliche Leidenschaft gehört schon lange dem Rock’n’Roll und Rockabilly. „Ich wollte unbedingt eine Rock’n’Roll-Band gründen und bin sehr glücklich, dass wir Vier uns gefunden haben“, sagt Schnitzer.

Doch warum gerade Rock’n’Roll?

„Rock’n’Roll macht uns einfach mega Spaß und auch die Fans lieben das“, erklärt Sebastian Schnitzer. Und so sprechen die Vier mit ihrer Musik nicht nur ein Publikum an, das die Hochzeit des Rock’n’Roll noch selbst erlebt hat, sondern auch die Jugend ist begeistert. Und so sind bei den Konzerten sowohl 80-Jährige, als auch 15-Jährige zu finden. „Nach Konzerten müssen wir sogar ab und zu für Selfies posieren oder Autogramme geben“, so Schnitzer und Gregor Lange fügt hinzu: „Diese Band macht uns einfach großen Spaß – ungezwungen, voller Leidenschaft, bringen wir das Publikum zum brodeln.“

Auch bei der Jamboree sind „Billy Bob and the Buzzers“ dabei

Rund zwölf ausgewählte Auftritte haben „Billy Bob and the Buzzers“ im Jahr – an Musikfesten, in kleinen Clubs und an der Jamboree, an der Donaueschingen für eine Nacht zu Rock’n’Roll-City wird. „Ich bin Ur-Donaueschinger und bin stolz, dass wir an der Jamboree endlich auch einen musikalischen Beitrag aus unserer Stadt liefern können“, sagt Gregor Lange.