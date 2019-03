von SK

Die Donaueschinger Stadtgeschichten sind am 13. April zu sehen: In der Episode "Sicher hinterm Damm" berichten Annemarie Hodapp, Jürgen Breuer und Lothar Schorpp von ihren Erinnerungen an das Jahrhunderthochwasser.

Donaueschinger Stadtgeschichten: Wie Wolterdingen das Hochwasser besiegt hat

In der Episode "Zwei Storchenväter und die Kinder von Meister Adebar" berichtet der Neudinger Friedrich Widmann von seiner Arbeit.

Donaueschinger Stadtgeschichten: Zwei Storchenväter und die Kinder von Meister Adebar

Vier Musiker haben zur 1200-Jahr-Feier in Pfohren aus einer Notlage heraus das Donau'Gsindel gegründet. Doch es sollte nicht nur bei einem Auftritt bleiben.

Früher kannte das Volkslied "Wer einmal trank vom klaren Donauquell" jeder Donaueschinger. Kai Armbruster hat es ein bisschen entstaubt und die neue Version hat Ohrwurm-Charakter.

Donaueschinger Stadtgeschichten: Eine alte Liebeserklärung an die Stadt erklingt wieder