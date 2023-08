Seit vielen Jahrzehnten ist der traditionsreiche „Sternen“ in Brigachtal in Familienbesitz und Anlaufstelle für viele Hochzeiten und andere Familienfeiern gewesen. Auch die Vereine waren dort gerne zu Gast, hielten ihre Versammlungen ab oder kamen auf ein Gläschen vorbei. Neben der geräumigen Gaststätte mit Nebensaal waren dort auch über viele Jahre zahlreiche Geschäftsreisende im Hotel untergebracht. Nun endet eine Ära – der Gebäudekomplex wurde verkauft.

Zuletzt stand er verwaist da. Das wird sich nun in Bälde ändern. In der letzten öffentlichen Gemeinderatssitzung vor der Sommerpause stimmten die Räte nun der Umgestaltung des „Sternen“ zu: Laut der Planung, die der Gemeinde seit einiger Zeit vorliegt, soll im südlichen Gebäudeteil weiterhin ein Hotel mit zehn Zimmern betrieben werden. Im nördlichen Gebäudetrakt sind bis zu 24 Wohnungen geplant. Das Hauptportal soll zurückgebaut werden, sodass das Gebäude über den bisherigen Hintereingang, in nördlicher Richtung, betreten werden kann. An der südlichen und nördlichen Außenfassade sollen drei weitere Fenster eingebaut werden. Außerdem sind 33 Auto- und 27 Fahrradstellplätze in Planung.

Die Brigachtaler Firma Scholz kann eine länger geplante Halle entlang der Überaucher Straße in Klengen nun doch bauen. Dieser Beschluss erfolgte trotz heftiger Gegenwehr einiger Gemeinderäte und nach längeren, kontrovers geführten Diskussionen, jedoch mit deutlicher Mehrheit. Der Bauantrag liegt der Gemeinde schon seit einiger Zeit vor und war bereits in einer Ratssitzung im Juni 2023 beraten worden. Seinerzeit wurde der Antrag noch abgelehnt, da ein sogenanntes Schaugerüst fehlte. Nun wurde dieses Gerüst kurzfristig erstellt, sodass einem Bau nichts mehr im Wege steht. Die eingeschossige trapezförmige Halle, geplant in Fertigbauweise aus Stahlbeton, wird an ein bestehendes Gebäude angebaut. Der Grundriss misst circa 40 mal 20 Meter. Die Südostfassade hat eine Höhe von fast zwölf Metern, die Nordwestseite misst etwas mehr als 13 Meter.