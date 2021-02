von Klaus Dorer

Unter dem Motto: „D‘Fasnet hätt ä Loch, aber glei weng goht doch!“, wirbt die Narrenzunft Brigachtal dieses Jahr für die Fasnet im Ort. Der Verein will sich und den närrischen Bürgern den Spaß nicht nehmen lassen und verlegt die Straßenfasnet in die heimische Wohnzimmerstube. Hierfür wurde eine „Stube-Fasnet-Dasch“ kreiert, mit der sich die Bevölkerung etwas Fasnetstimmung ins Haus holen kann.

Zwei „Dasche“ zur Auswahl

Es gibt zwei Varianten: Eine Tasche für „Fasnet-Nersche“ zum Preis von 8,49 Euro, welche das örtliche Narrenblatt, das Fasnet-Abzeichen 2021 sowie „Fasnetliedle“ und närrische Deko für „dStube-Fasnet“ beinhaltet.

Die zweite Variante für „Fasnet-Verruckte“ zum Preis von 19,61 Euro, enthält zusätzlich Narrenproviant in Form von zwei Berlinern, ein Paar geräucherte Bratwürste und gegen den Durst Sekt, Fasnetbier und Hüpfer.

Jede elfte Bestellung erhält zusätzlich einen närrischen Bonus. Vorbestellung werden gerne per E-Mail beim Vorstand manfred.maier@narrenzunft-brigachtal.de entgegengenommen.

Ein extra gedrehter Werbefilm, der Flyer und weitere Infos sind auf der Homepage unter www.narrenzunft-brigachtal.de zu finden. Aufgrund der derzeitigen Lage sind der traditionelle Narrenblattverkauf sowie die Auslieferung der Taschen leider nicht möglich.

Hier gibt‘s die „Dasch“

Aus diesem Grund ist die Abholung am Fasnet-Samstag, 13. Februar 2021 an folgenden Orten möglich: Gasthaus Hirschen in Überauchen von 10 bis 15 Uhr. Getränke Oberföll in Marbach von 9 bis 12:30 Uhr Hettichs Hofladen in Klengen von 8 Uhr bis 12 Uhr.

Narrenblatt und Fasnet-Abzeichen sind außerdem bei der Bäckerei Oberföll in Klengen und der Postagentur in Kirchdorf erhältlich.

Diese närrische Verkaufsaktion soll insbesondere den Verein sowie deren Fasnet-Lieferanten aus der Region unterstützen Mit dem närrischen Gruß des Vereins „Mit Fasnet im Herze und glei weng Radau, bliebet gsund und in diesem Sinne: Hoorig Miau!“ hoffen die Verantwortlichen auf reges Interesse aus der Bevölkerung.