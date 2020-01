Derzeit sind in der Region offenbar wieder Betrüger aktiv, die sich als Mitarbeiter des Softwareunternehmens Microsoft ausgeben. Sie rufen wahllos Privatpersonen an und versuchen im Gespräch an die Benutzerdaten von Heimcomputern zu gelangen. Die Polizei warnte in dieser Woche vor dieser Betrugsmasche, nachdem am Montag und vergangenen Freitag zwei Bürger in Villingen-Schwenningen solche Anrufe erhalten hatten (wir berichteten). In einem Fall gingen die unbekannten Anrufer leer aus, bei einem älteren Opfer hatten sie jedoch Erfolg und erschlichen sich mehrere Hundert Euro.

Villingen-Schwenningen Windows ade: Warum Linux auch eine gute Alternative für Ihren Computer ist Das könnte Sie auch interessieren

Jetzt hat sich Bärbel Effinger aus Brigachtal bei der Redaktion gemeldet. Sie hatte im SÜDKURIER von der Betrugsmasche gelesen. Sofort war ihr klar, dass auch sie Opfer werden sollte, ebenfalls am vergangenen Freitag. „Es war kurz vor 8 Uhr, als das Telefon klingelte. Auf der Anzeige war eine Nummer zu sehen, die mit den Ziffern 002 begann“, erinnert sich die 66-Jährige. Normalerweise hätte sie in so einem Fall gar nicht abgenommen, berichtet sie. „Man bekommt ja immer wieder ungewollte Anrufe mit unbekannten Vorwahlen.“ Doch weil ihre Enkelin auf Reisen sei, habe sie eine Ausnahme gemacht und abgenommen. „Man weiß ja nicht, ob irgendetwas passiert ist.“

Villingen-Schwenningen Angeblicher Microsoft-Mitarbeiter legt Villinger herein Das könnte Sie auch interessieren

Eine Frau habe sich gemeldet und gefragt, ob Effinger Englisch spreche. „Andauernd hat die Stimme etwas von Microsoft und Computer erzählt“, so die Brigachtalerin zum Gesprächsinhalt. Sie besitze zwar Englischkenntnisse, habe aber dennoch um einen Anruf auf Deutsch gebeten. Langsam wurde ihr auch klar, dass der Anruf nichts mit der Reise der Enkelin zu tun haben kann. Die Frau am anderen Ende der Leitung redete immer weiter. Nach insgesamt zwei bis drei Minuten wurde es Effinger zu bunt und sie beendete das Gespräch.

Region Wir haben vom Schwarzwald bis zum Bodensee gesucht… keine Spur von dieser Seite Das könnte Sie auch interessieren

„Die Anrufer hätten bei mir auch keine Chance gehabt, wenn sie Deutsch gesprochen hätten“, ist sie sich sicher. Daten und andere Informationen würde sie niemals über die Telefonleitung mitteilen. „Wir sind da vorsichtig.“ Genau das rät auch die Polizei den Menschen:

So funktioniert die Betrugsmasche Die angeblichen – häufig nur Englisch oder gebrochen Deutsch sprechenden – Microsoft-Mitarbeiter behaupten, dass der Computer des Angerufenen Fehler aufweise, von Viren befallen oder gehackt worden sei oder ein neues Sicherheitszertifikat benötige und bieten ihre Hilfe an. Dazu sollen ihre Opfer auf ihren Geräten eine Fernwartungssoftware installieren, mit der die angeblichen Probleme gelöst werden können. Mit diesem Programm haben die Betrüger Zugriff auf die Rechner ihrer Opfer und können sensible Daten, beispielsweise Passwörter für das Online-Banking ausspähen. Darüber hinaus verlangen sie für ihre vermeintliche Service-Leistung eine Gebühr. Manchmal fordern Sie für das Erneuern einer angeblich abgelaufenen Lizenz ebenfalls Geld oder sie überreden ihre Opfer dazu, einen kostenpflichtigen Wartungsvertrag einzugehen. Weigern sich die Betroffenen zu zahlen oder auf das Angebot einzugehen, drohen die Täter mit dem Sperren des Rechners und dem Verlust der Daten. Sie fragen nach den Kreditkartendaten, oder nutzen während des Fernzugriffs das Online-Banking des Geschädigten. Unter dem Vorwand die Transaktion sei fehlgeschlagen, verlangen sie u.a. Zugriff auf weitere Zahlungsarten und fordern eine nochmalige Zahlung. Zum Teil werden die Opfer dazu aufgefordert, im Supermarkt oder an der Tankstelle Gutscheincodes für das Bezahlen im Internet zu erwerben. So schützen Sie sich Seriöse Unternehmen wie Microsoft nehmen nicht unaufgefordert Kontakt zu ihren Kunden auf. Sollte sich ein Servicemitarbeiter bei Ihnen melden, ohne dass Sie darum gebeten haben: Legen Sie einfach den Hörer auf. Geben Sie auf keinen Fall private Daten wie Bankkonto-, Kreditkartendaten oder Zugangsdaten zu Kundenkonten heraus. Gewähren Sie einem unbekannten Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner, beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware. Wenn Sie Opfer wurden Trennen Sie Ihren Computer vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. Lassen Sie Ihren Rechner überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Rechner löschen. Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. Sie können den Betrugsversuch zusätzlich bei Microsoft melden: www.microsoft.com/de-DE/concern/scam