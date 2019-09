von sk

Die zweigeschossige Scheune war in der Nacht auf Sonntag in der Mühlengasse in Klengen in Brand geraten. Der Dachstuhl brannte nahezu vollständig aus, berichtet die Polizei. In der Scheune befanden sich vier Traktoren. Zwei konnten unbeschädigt herausgeschoben werden. Ob an den anderen beiden in der Scheune verbliebenen größerer Sachschaden entstand, könne bislang nicht beurteilt werden.

Durch das Feuer wurden umliegende Gebäude nicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Sachschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen auf rund 30 000 Euro belaufen. Die Feuerwehr Brichgachtal war mit rund vierzig Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Eine vorsätzliche Brandlegung könne jedoch nicht ausgeschlossen werden, so die Polizei.