Ein unbekannter Lastwagenfahrer hat am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr das Mühlentor in Bräunlingen in der Zähringerstraße beschädigt. Der Verursacher missachtete laut Polizeiangaben mit einem Mercedes Actros ein Verkehrszeichen, das die Durchfahrt auf eine maximale Durchfahrtshöhe von 3,80 Meter beschränkt.

Das Mühlentor in Bräunlingen präsentiert sich in diesen Tagen im Winterkleid. | Bild: Dagobert Maier

Dabei habe er ein Sandsteinelement des Torbogens gestreift und sei weitergefahren, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von rund 2000 Euro zu kümmern. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und notierte sich das Kennzeichen des Lastwagens, berichtet die Polizei. Die Ermittlungen laufen.