Wird nun alles besser am Kirnbergsee? Beim ersten Parkautomaten 2022 musste man die Parkdauer noch selbst bestimmen, sie wurde nicht angezeigt. Es bestand die Gefahr, dass es durch eine falsch eingeschätzte Parkdauer zu Missverständnissen kommt. Der alte Automat nahm auch keine Scheine und hatte keine Wechselgeldfunktion. Man musste das Geld passend einwerfen, es sei denn man zahlte mit Karte. Das ist jetzt anders.

Betreiber empfiehlt, passend zu zahlen

Heute wird die Messung der Parkdauer beim Einfahren automatisch gestartet und bei der Eingabe des Kennzeichens am Automat angezeigt. Dieser errechnet dann den fälligen Betrag, der auch mit Scheinen beglichen werden kann.

Kaum zu übersehen sind die Schilder mit den Bedingungen des Parksystems inclusive Datenschutzhinweisen unten. Aber nur, wenn man beim Einfahren nicht abgelenkt ist | Bild: Lutz Rademacher

Theoretisch ohne Einschränkungen. Trotzdem rät der Betreiber, passend oder mit Karte zu bezahlen, da der Automat nur eine begrenzte Menge an Münzgeld vorhält. Alternativ kann über die Park-App „Easypark“ bezahlt werden.

Noch sind viele der 150 Parkplätze auf dem Südparkplatz frei. Das ändert sich bei schönem Badewetter schlagartig. | Bild: Lutz Rademacher

Gab es Probleme mit dem alten Automaten? Alexander Misok von der Stadt Bräunlingen verweist auf den Betreiber Avantpark. Nein, sagt Projektmanager Florian Hoffmann. Der neue Automat habe nichts mit dem Unterbränder Parkplatz zu tun.

Hoch oben thront die Kamera über der Zufahrt zum Kirnbergsee | Bild: Lutz Rademacher

Man habe sich entschieden, künftig mit einem anderen Automatenhersteller zusammen zu arbeiten. Deshalb habe man diese Hardware in ganz Deutschland getauscht, auch wegen der Wartung. Lediglich die Möglichkeit, mit Scheinen zu bezahlen, sei auf Wunsch der Stadt hinzugefügt worden. Die Kosten habe Avantpark übernommen.

Der neue Automat gilt als nutzerfreundlich. Allerdings ist er gelbgrün. Das stört die Verantwortlichen der Stadt Bräunlingen | Bild: Lutz Rademacher

Negative Erfahrungen habe man bisher keine gemacht, so Hoffmann. Dagegen sei erfreulich, das System bisher die ganze Zeit über die Solaranlage betrieben werden konnte, die unterstützende Brennstoffzelle wurde nicht genutzt.

Einziger Wermutstropfen aus Sicht der Stadt ist die hell-gelbgrüne Farbe. „Der Automat passt nicht in die Natur und zieht Insekten an“, so Alexander Misok. Angst habe man vor allem vor Hornissen, die dadurch zum Nestbau angeregt werden könnten. Florian Hoffmann bestätigte, dass man gemeinsam an einer schnellen Lösung arbeite.

„Der Automat passt nicht in die Natur und zieht Insekten an.“Alexander Misok, Stadt Bräunlingen | Bild: Lutz Rademacher

Und was denken die Nutzer über das neue System?

Ulrike Strobel ist aus Nürnberg an den Kirnbergsee angereist. Sie findet die Parkgebühr in Ordnung. „Bei uns zahlt man nichts, da geht jeder in den Wald“, vergleicht sie. Hier habe man eine saubere Toilette. „Da zahle ich gerne fürs Parken.“

Ulrike Strobel zahlt gerne fürs Parken. Schon wegen der Toilette. | Bild: Lutz Rademacher

Adrian Eckert aus Bräunlingen findet das System mit den Kameras „megacool“, reinfahren, kein Stress, zahlen und heimfahren. Er kann sich vorstellen, ein Jahresticket zu kaufen. Auch Michael Löbner findet das System gut. Enrico Ohr aus Schwenningen findet es normal, woanders müsse man auch zahlen.

So viel kostet das Parken Zeit- und Tagesticket: Die ersten 30 Minuten Parken am Südufer des Kirnbergsees kostenfrei. Wer innerhalb dieser Zeit parkt, kann ohne Zahlung ausfahren. Darüber hinaus kostet eine Parkdauer von einer Stunde einen Euro, zwei Stunden zwei Euro und bis drei Stunden drei Euro. Danach greift das Tagesticket für fünf Euro, das bei einer Höchstparkdauer von 14 Stunden bis Mitternacht gültig ist. Monatsticket: Regelmäßige Besucher können am Parkautomaten, der beim Kirnbergsee-Parkplatz am Südufer bei der WC-Anlage steht, für 20 Euro ein Monatsticket kaufen, das ab dem Kaufdatum 31 Tage gilt und auf ein bestimmtes Kennzeichen ausgestellt ist. In dieser Zeit kann ein Fahrzeug mit diesem Kennzeichen beliebig aus- und einfahren. Jahresticket: Ferner kann bei der Touristinfo Bräunlingen, Kirchstraße 3 für 40 Euro ein Jahresticket erworben werden, das ebenfalls auf ein bestimmtes Kennzeichen ausgestellt ist. Einwohner von Bräunlingen und Stadtteilen können für 10 Euro ein ermäßigtes Jahresticket erwerben. Bei einem Fahrzeug-Wechsel kann ein Jahresticket für die Restlaufzeit auf ein anderes Kennzeichen umgeschrieben werden. Bußgeld: Wer parkt, ohne zu Bezahlen oder ohne dass sein Kennzeichen über ein gültiges Ticket registriert ist, muss mit einem Bußgeldbescheid über 40 Euro rechnen. Campen und Übernacht-Parken sind am Kirnbergsee-Parkplatz Süd verboten.

Einen kürzeren Anreiseweg hat Michael Jauch aus Villingen. Gegen den seit 2022 gültigen Parkmodus hat er keine Einwände. Ganz im Gegenteil: „Ich finde das richtig und super, wie sie das machen“, sagt er.

„Ich finde das richtig und super wie sie das machen.“Michael Jauch | Bild: Lutz Rademacher

Günter Müller ist aus Winterthur angereist. Er ist ein Deutscher, der in die Schweiz ausgewandert ist. Das Parksystem lehnt er ab. Seine Kritik an den Gebühren bettet er in ein eine negative Gesamteinschätzung. „In Deutschland wird der Kleine gepackt und die Großen lässt man laufen“, sagt er.

Günter Müller lehnt das Parksystem ab. | Bild: Lutz Rademacher

Ralff Bonefeld kommt aus Villingen an den Kirnbergsee. Er ist begeistert: „Das ist die ideale Variante, um stressfrei zu parken.“ Dabei hat er sogar noch einen Verbesserungsvorschlag. „Man sollte die Gebühren automatisch abbuchen, so wie in Norwegen.“

Ralff Bonefeld würde sich wünschen, dass die Gebühren automatisch abgebucht werden. | Bild: Lutz Rademacher

Egon Balltman wohnt in St .Peter. Dass man Parkgebühren verlangt, liegt für ihn in der Natur der Dinge. Der Ticketpreis sei angemessen „In Freiburg zahlt man wesentlich mehr“, sagt er zum Vergleich.

Für Egon Balltman liegen Parkgebühren in der Natur der Dinge. | Bild: Lutz Rademacher

Ein klassischer „Vorführeffekt“ unterläuft Dirk Kramer aus Friedenweiler beim Bezahlen. Erst nach der dritten korrekten Eingabe erkennt der Automat sein Kennzeichen. Ansonsten funktioniere die Technik, sofern man aufmerksam sei.