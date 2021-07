Bräunlingen vor 58 Minuten

Neustart im Kelnhofmuseum: Nach einem Jahr Corona-Pause dürfen wieder Besucher kommen

Nicht nur Bürgermeister Micha Bächle freut sich. Auch der Kulturförderverein ist froh, endlich wieder aktiv sein zu können. Was geplant ist und was in den vergangenen Monaten passiert ist.