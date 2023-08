Die Erschließungsarbeiten im Baugebiet Hofwiesen III in Döggingen kommen schneller voran als geplant. Sie sollten ursprünglich im November 2023 abgeschlossen werden, werden laut Pressemitteilung der Stadt nun aber bereits in Kürze beendet. Das Gebiet liegt oberhalb der Dögginger Grundschule und umfasst etwas mehr als 7000 Quadratmeter Fläche.

Der Bräunlinger Gemeinderat hat mittlerweile unter Einbeziehung des Ortschaftsrates Döggingen die Preise für die elf Bauplätze festgelegt. Diese liegen bei 177 Euro pro Quadratmeter beziehungsweise 187 Euro pro Quadratmeter im oberen Bereich mit einer höheren Nutzfläche. Laut Mitteilung wurde zudem festgelegt, dass die Bauplätze nach der Interessentenliste vergeben werden und anschließend eine Warteliste erstellt wird.

Kosten niedriger als erwartet

Mit 177 Euro ist der Preis zwar höher als in den früheren Baugebieten in Döggingen, aber mehr als 20 Euro günstiger als im Baugebiet Bregenberg in Bräunlingen. Dort liegt der Preis bei 199 beziehungsweise 225 Euro pro Quadratmeter. Die Kalkulation für Hofwiesen III basiert auf dem Ausschreibungsergebnis der Erschließungsarbeiten, welche erfreulicherweise 500.000 Euro unter der Kostenberechnung lag. Die Arbeiten und damit die Kosten für Maßnahmen außerhalb des Neubaugebiets Hofwiesen III – wie zum Beispiel das Rückhaltebecken, das Löschwasserbecken oder der Teich – wurden in der Baupreiskalkulation nur anteilig angesetzt, da diese Maßnahmen auch den bereits bestehenden Baugebieten in Hofwiesen und Schopfeln und der künftigen Erweiterung des Baugebiets um den vierten Bauabschnitt dienen. Die Kosten für die Aufbringung des Feinbelags im bestehenden Baugebiet Hofwiesen wurden laut Mitteilung der Stadt in der Kostenkalkulation nicht berücksichtigt. Mit der Erschließung des Baugebietes Hofwiesen III sei die Grundlage für eine weitere positive Entwicklung des Ortsteils Döggingen geschaffen worden, so Bürgermeister Micha Bächle und Ortsvorsteher Dieter Fehrenbacher.