von Thomas Schröter

Sommerzeit ist Badezeit. Auch dieses Jahr werden wieder viele Naherholungssuchende, soweit es die Regelungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zulassen, an Naturgewässer wie den Kirnbergsee strömen, um einen entspannten Tag am Strand zu verbringen und hin und wieder das erfrischend-kühle Nass aufsuchen oder gar schwimmend ausgiebige Runden im See zu drehen.

Das Baden im Kirnbergsee ist derzeit allerdings – die Beschilderungen an der Badestelle sind nicht zu übersehen und auch sehr deutlich und unmissverständlich formuliert – ausschließlich an Wochenenden und Feiertagen erlaubt. Denn dann ist das DLRG an Ort und Stelle und übernimmt im Auftrag der Stadt Bräunlingen die Badeaufsicht. An dieser zeitlichen Begrenzung wird sich bis auf Weiteres auch nichts ändern.

Status der Badestelle wird geprüft

Und das hat einen guten Grund, wie Bürgermeister Micha Bächle im Gespräch mit dem SÜDKURIER erläuterte: „Wir lassen derzeit juristisch hieb- und stichfest prüfen, welchen genauen Status die Badestelle am Kirnbergsee hat. Vom Ergebnis dieser Prüfung, die noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird, hängt ab, ob die Badestelle voll unter den Geltungsbereich der Verkehrssicherungspflicht fällt und wir über die Aufsichtspflicht an den Badetagen hinaus weitere Maßnahmen ergreifen müssen.“

Diese akribische juristische Prüfung lässt der Bürgermeister nicht etwa aus Jux und Tollerei oder weil er ein Paragrafenreiter wäre, vornehmen. Sie hat ihren Grund vielmehr in einem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) aus dem Jahr 2017, dessen Tragweite vielen Kommunen erst mit deutlichem zeitlichen Nachlauf bewusst geworden ist.

Wann greift Verkehrssicherungspflicht?

Mit Blick auf Haftungsfragen folgt aus dem BGH-Urteil unter anderem, dass eine öffentliche Badestelle, die den Status eines Naturbades hat, die Verkehrssicherungspflicht der Kommune in vollem Umfang greift. Für diesen Fall müsste eine Kommune, um dieser Pflicht nachzukommen und im Falle eines Falles Versicherungsschutz zu haben, Maßnahmen ergreifen, die weit über die reine Badeaufsicht hinaus reichen.

„Wir hätten uns seitens der Stadtverwaltung das Leben tatsächlich einfacher machen und die Badestelle komplett sperren können, bis die Rechtslage eindeutig geklärt ist. Aber das wollten wird den Einwohnern der Region Bräunlingen und weiteren Besuchern des Kirnbergsees keinesfalls antun.

Gerade jetzt nicht, in einer Situation, in der wir alle im Zusammenhang mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie Einschränkungen hinnehmen mussten und weiterhin müssen. Viele von uns werden dieses Jahr, anders als sonst, ihren Sommerurlaub zu Hause verbringen. Deshalb wollen wir sicherstellen, dass Naherholungsgebiete wie der Kirnbergsee möglichst umfänglich zur Verfügung stehen“, betont Bürgermeister Bächle.

Aktuelle Regelung ist Kompromiss

Mit der aktuell gültigen Regelung, so Bächle weiter, die das Baden von der Badestelle aus ausschließlich an Tagen zulässt, an denen das DLRG die Badeaufsicht vor Ort leisten kann, komme die Stadt einerseits den Badegästen so weit wie möglich entgegen und laufe andererseits nicht Gefahr, ihre Aufsichtspflichten zu verletzen.

Und wie gestaltet sich die Situation, wenn der eine oder die andere sich nicht an das Badeverbot hält und sich werktags oder außerhalb der für Wochenenden und Feiertage festgesetzten Zeiten in die kühlen Fluten des Kirnbergsees stürzt? Das tut er oder sie dann tatsächlich und ausschließlich auf eigene Gefahr, diesbezüglich ist die Rechtslage ziemlich eindeutig.

Der Kirnbergsee ist grundsätzlich ein öffentlich zugängliches Gewässer und für ihn gilt, was für alle öffentlichen Gewässer gilt, deren Uferbereiche nicht offensichtlich zu Badestellen umgestaltet worden sind: Die Kommune kann unmöglich 24 Stunden täglich und das mehr oder weniger das ganze Jahr über den See daraufhin überwachen lassen, ob jemand dort sein Badevergnügen sucht.