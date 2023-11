Die Bräunlinger Traditionsbäckerei Schmid wird in Löffingen einen neuen Hauptstandort eröffnen. Am 29. August erfolgte der Spatenstich. Für die Familie Schmid waren die Sichtbarkeit von der B31, kurze und effiziente Wege in der Logistik und eine schnelle Umsetzung ihres Projektes entscheidende Kriterien für den Wechsel nach Löffingen.

Seit über 140 Jahren besteht die Bäckerei Schmid an ihrem jetzigen Standort in Bräunlingen. Zu Beginn der 1980er-Jahre entschied man sich für gesunde, vollwertige Backwaren als erste Priorität. Seit dieser Zeit wird nach den Demeter-Richtlinien gebacken und man erwarb sich das Zertifikat einer Bio-Bäckerei.

Verwendet werden Getreidesorten und Zutaten aus biologisch-kontrolliertem Anbau von regionalen Bauern. Der Schwerpunkt liegt auf Vollkornprodukten wie Brot, Kuchen, Flocken und Dinkelspezialitäten.

Die Produktion von Nudeln soll am neuen Standort wieder aufgenommen werden: „Mit unserem Brot kann man gesunden“, ist Bäckermeister Joachim Schmid überzeugt. Der Erfolg dieses Konzeptes der vergangenen Jahrzehnte führte aufgrund der ständig wachsenden Nachfrage durch die Kunden zu einem Mangel an Platz und Einschränkungen in den Produktionsprozessen am jetzigen traditionellen Standort.

Familie sichert die Tradition

Die beiden Geschäftsführer Joachim Schmid und seine Tochter Sarah, als Nachfolgerin, standen vor der Frage: „Reduktion des Angebotes oder ein anderer Ort mit größerer Raumkapazität“. Sie entschieden sich, da durch den Einstieg der Tochter die Familientradition langfristig gesichert ist, „in die Zukunft zu investieren“.

Nach einiger Zeit der ergebnislosen Suche nach einem geeigneten Ort in Bräunlingen kam der Hinweis auf den künftigen Standort in Löffingen. Konstruktive und zügige Verhandlungen mit der Grundstücks Eignerin unterstützt von der Stadt Löffingen führten zu einem erfolgreichen Abschluss. Die neue Backstube steht nun in den Startlöchern.

Nachhaltigkeit ist wichtig Die Energiepreise sind für energieintensive Branchen ein Problem. Sie sind daher bestrebt, entsprechende Lösungen zu finden. „Es ist zukunftsweisen, in nachhaltige Backtechnologie zu investieren“, sagt Tobias Nestel, Obermeister der Bäckerinnung Schwarzwald-Bodensee. So könne man die Energiekosten im Griff haben und dennoch den Kunden gesunde Produkte zu bezahlbaren Preisen anbieten.

Eventuell auch ein Restaurant

Auf dem Grundstück soll jetzt eine Backstube mit Anlieferung, ein Café mit Konditorei, genügend Lagerfläche für Mehl-und Getreidesilos, sowie im Obergeschoss Sozialräume für die Mitarbeiter, eine Dachterrasse und ein, noch angedachtes, Restaurant entstehen. „Der Neubau ist so konzipiert, dass der Weg von den Zutaten über die handwerklich erstellten Endprodukten bis hin zum Verkauf einen Kreislauf unter besten Bedingungen bildet“, so Sarah Schmid.

Da Bäckereien von Natur aus einen hohen Energieaufwand haben und man einer unsicheren Energiepolitik entgegensieht, hat man bei der Geschäftsführung das Ziel „autark also unabhängig“ in der Energieversorgung zu werden. Dieses Ziel soll auch dabei unterstützen, dass die Preise für die Backwaren nicht durch politische Entscheidungen den Kunden aufgedrückt werden müssen.

Mit moderner Technik soll das handwerkliche Können unterstützt werden. CO 2 -neutrale Backöfen mit Energierückgewinnung und folgender Reinigung der Abgase. Solare Energie durch Photovoltaik auf dem Dach und an den Fassaden sollen den Energieverbrauch ausgleichen. Dazu kommt noch ein Stromspeicher, der den gesamten Verbrauch der E-Lieferautos versorgen wird.

Konzept selbst entwickelt

Das bedeutet in der Architektur des neuen Gebäudes diese fünf Pfeiler zu setzen: „Holz, Glas, Lehm, Licht und Luft“. Diese sollen ein gutes Arbeitsklima für die Mitarbeiter schaffen und optimale Bedingungen für die Bäckerei, die Konditorei und das Lager bieten. Sarah Schmid-Huber und ihr Mann Christian sind Architekten und haben dieses Konzept der Unabhängigkeit und Nachhaltigkeit gemeinsam mit Joachim Schmid entwickelt.

Das Wohl der Mitarbeiter habe für die Geschäftsführung höchste Priorität, daher werde man neben den Sozialräumen noch andere Räume zur Erholung oder Fitness einplanen. Nach Wohnmöglichkeiten für Mitarbeiter wird in Löffingen und Umgebung auch schon gesucht.

„Qualität, Nachhaltigkeit und Regionalität“ – das seien die Rahmenbedingungen von heute, die auch für die Zukunft gelten werden. Laut Bäckerei Schmid vertrete sie als Bio-Bäckerei ein überregionales Alleinstellungsmerkmal, was sich in der stark zunehmenden Nachfrage aus Gegenden des Südschwarzwaldes bis hin zur Bodenseeregion ausdrücke. Daher ist sich die Geschäftsführung sicher, den richtigen Zeitpunkt für den Ortswechsel getroffen zu haben. Der Standort in Bräunlingen verbleibt mit Verkauf. „Wir haben auch schon Ideen, was wir künftig in den Räumen anbieten wollen“, so Sarah Schmid.