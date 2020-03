von Rainer Bombardi

In der evangelischen Auferstehungskirche in Bräunlingen begleiteten einige Dutzend Gemeindemitglieder die Entsendung der neuen Pfarrerin Esther Toepper auf die vakante Pfarrstelle in der Kirchengemeinde Hüfingen-Bräunlingen. Kirchenältester Matthias Stocker eröffnete den Gottesdienst, der die entstehende Vakanz auf der Pfarrerstelle in der evangelischen Kirchengemeinde nach dem Weggang von Pfarrerin Nicole Diedrichsen verkürzt.

Donaueschingen Evangelische Pfarrstelle ist wieder besetzt Das könnte Sie auch interessieren

Dekan Wolfgang Rüter-Ebel nahm die Amtseinführung der in Villingen wohnenden Pfarrerin im Probedienst vor. Die Theologin Töpper wird auf einer 50-Prozent Stelle in ihrer neuen Gemeinde tätig sein und ist für diese Zeit der Donaueschinger Pfarrerin Dagmar Kreider unterstellt. Töpper wird während ihrem Aufenthalt in Bräunlingen und Hüfingen von Dagmar Zobel, Prälatin im Kirchenbezirk Südbaden am 29. März in der Villinger Johanneskirche offiziell ordiniert. Rüter-Ebel wünschte der neuen Pfarrerin, dass es ihr gelinge, während der Vakanzzeit ein beidseitig gutes Verhältnis zwischen Gemeinde und Pfarrerin aufzubauen und zu stärken.

Zu Beginn des Gottesdienstes verlas Rüter-Ebel eine Botschaft der Landeskirche, die darauf hinwies, auf Grund den Unklarheiten bezüglich der Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus auf den üblichen Händedruck vor und nach den Gottesdiensten zu verzichten. „Wir schenken allen Besuchern zum Abschied ein von Herzen kommendes Lächeln“, bot Rüter-Eberl als Alternative an.

Donaueschingen Pfarrerin Nicole Diedrichsen verlässt die Kirchengemeinde zum Jahresende Das könnte Sie auch interessieren

In ihrer ersten Predigt thematisierte die neue Pfarrerin Esther Toepper eine Passage aus dem Paulusevangelium und ging auf die Begriffe Hoffnung und Liebe näher ein. Sie appellierte aus jeder Situation das Beste zu machen, die Hoffnung nie aufzugeben und mit der notwendigen Zuversicht und Liebe ausgestattet ausweglos erscheinende Momente zu lösen. Symbolisch rückte sie Paulus in den Vordergrund der sich einst von einem Gegner des religiösen Glaubens zu einem Befürworter entwickelte und ihn danach in voller Überzeugung vertrat. Esther Toepper Esther, deren Ehemann Jan-Dominik als Pfarrer in der Villinger Paulus-Gemeinde agiert, freut sich auf ihre neue Herausforderung und den Menschen, denen sie begegnen wird.