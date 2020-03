von Elisabeth Winkelmann-Klingsporn

Als Pfarrerin im Probedienst kommt Esther Toepper in die evangelische Kirchengemeinde Hüfingen-Bräunlingen. Im Rahmen einer 50-Prozent Stelle wird die junge Theologin auf der nach dem Weggang von Pfarrerin Diedrichsen vakanten Pfarrstelle tätig sein.

Vorstellung im Gottesdienst

Im Gottesdienst am Sonntag, 8. März, in der evangelischen Auferstehungskirche in Bräunlingen wird Dekan Wolfgang Rüter-Ebel die Pfarrerin der Gemeinde vorstellen. Anschließend wird sie ihren ersten Gottesdienst feiern. Der Gottesdienst beginnt um 10.15 Uhr.

Donaueschingen Pfarrerin Nicole Diedrichsen verlässt die Kirchengemeinde zum Jahresende Das könnte Sie auch interessieren

Im vergangenen Jahr arbeitete Esther Toepper als Vikarin in der Johannes- und Markus-Gemeinde in Villingen. Ihr Ehemann Jan-Dominik Toepper ist Pfarrer der Paulus-Gemeinde in Villingen. In Villingen wird das Paar auch weiter gemeinsam wohnen.