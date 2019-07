Die Touristinformation bietet über die Sommerferienzeit für die Daheimgebliebenen und Gäste neue Sommerführungen an. Michelle Zandona und Katharina Pfaff stellten jetzt das neue Programm vor. Die Faszination der Veredelung von Obst zu Destillaten will Ansgar Barth in Unterbränd am Donnerstag, 1. August, in der Kapellenstraße 3 (Beginn 17 Uhr) in einem Rundgang zeigen. Barth gehört noch zu den wenigen aktiven Brennern in der Region und erläutert den Ablauf der Edelbrandherstellung. Darüber hinaus erhalten die Besucher Einblicke in der Welt der Bienen und dürfen sich auf eine Geschmacksprobe verschiedener edler Brände freuen. Anmeldung ist bis 1. August, 12 Uhr, unter Telefon 0771/61900 möglich. Leiter ist Ansgar Barth, die Gebühr beträgt sieben Euro.

Der Weg zur Spezialität

Auf den Spuren der Bierkultur wandelt die Bierführung durch die Löwenbrauerei am Donnerstag, 29. August. Für die Führung ist keine Voranmeldung erforderlich, Beginn ist um 19 Uhr beim Brauerei-Getränkemarkt. Die Informationen und Erläuterungen beim Rundgang durch das Sudhaus, den Gär- und Lagerkeller zeigen, wie aus vier Rohstoffen sieben verschiedene Bierspezialitäten hergestellt werden. Ein Umtrunk ist mit dabei. Leiterin ist Elisabeth Reiner, Gebühr sieben Euro.

Humorvolles auf dem Weg

Eine Wanderung über den neuen Bierwanderpfad am Donnerstag, 25. Juli, sowie am 15. August mit Elisabeth Reiner zeigt Interessantes zum Thema Bier, untermalt mit humorvollen Weg-Geschichten. Treffpunkt ist jeweils um 17.30 Uhr bei der Brauereigaststätte „Löwen“. Gebühr sieben Euro, keine Anmeldung notwendig. Außerdem werden wieder die beliebten Stadtführungen „Tour de Städtle“ angeboten. Dabei gibt es von Ursula Gehringer unter dem Motto „Sehen, Hören, Fühlen“ viel Geschichten, Fakten und Anekdoten über die mittelalterliche Zähringerstadt zu hören. Termine sind: Donnerstag 8., 22. August, sowie 5. und 12. September. Treffpunkt jeweils um 19 Uhr vor der katholischen Stadtkirche. Gebühr vier Euro. Keine Anmeldung notwendig.

Hinweise und nähere Auskünfte: Tourismus Information Bräunlingen, Telefon 0771/61900, touristinfo@braeunlingen.de oder www.braeunlingen-tourismus.de