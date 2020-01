von Roger Müller

Nachhaltigkeit ist gerade in aller Munde, und auch die LSG Schwarzwald-Marathon treibt dieses Thema schon seit einiger Zeit um. Schon im letzten Jahr wollte man mit dem Zweckverband Ringzug Schwarzwald-Baar-Heuberg eine Kooperation starten, um die Läufer im Einzugsgebiet des Ringzugs kostenlos nach Bräunlingen zu bringen.

Doch machten die Arbeiten zur Elektrifizierung der Schwarzwalbahn und der damit verbundene Schienenersatzverkehr beiden Partnern einen Strich durch die Rechnung. Umso erfreulicher ist es nun, dass das Bündnis für den neuerlichen Umlauf am 10. und 11. Oktober dieses Jahres aufgegleist wurde.

Sie machen gemeinsame Sache: Frank Kliche (links) und Peter Futter (rechts), beide LSG Schwarzwald-Marathon, und Michael Podolski (zweiter von links) sowie Alexander Krautz, die beide den Ringzug-Zweckverband repräsentieren.

Für beide Kooperationspartner haben die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz einen sehr hohen Stellenwert. „Daneben soll auch jüngeren Teilnehmern die Option gegeben werden unabhängiger agieren zu können“, so Vorsitzender Frank Kliche von der Laufsportgemeinschaft (LSG) Schwarzwald-Marathon.

Berechtigung kommt automatisch

Konkret geht es um die kostenfreie An- und Abreisemöglichkeit der Läufer zur Marathonveranstaltung 2020. „Die Läufer erhalten mit ihrer Teilnahmebestätigung automatisch die Berechtigung, alle Ringzüge am jeweiligen Veranstaltungstag für die An- und Abreise nach Bräunlingen kostenfrei zu nutzen“, erklärt der Geschäftsführer des Zweckverbandes Ringzug, Michael Podolski.

Die Kooperation soll zeigen, dass die Laufsportler der Region mit dem Angebot des 3er-Ringzugs eine gute und zuverlässige Verkehrsanbindung für eine stressfreie Reise nutzen können. Auch das lästige Suchen nach einem Parkplatz gerade am Hauptveranstaltungstag Sonntag sorge dann für keine Adrenalinschübe mehr.

Startpunkt für Läufer wenige Gehminuten vom Bahnhof

Der Bahnhof Bräunlingen als Endhaltestelle von Ringzügen aus Rottweil und Villingen liegt mit etwa fünf Gehminuten in unmittelbarer Nähe zum Veranstaltungsort und ist somit für die Läufer äußerst attraktiv gelegen. Im Stundentakt kommt der Ringzug in Bräunlingen an. Der sogenannte „Läuferfahrplan“ hält beispielsweise am Marathonsonntag um 8.50 Uhr an der Haltestelle Bräunlingen. Start des Marathons ist um 9.30 Uhr. Und genau so sind alle Züge am Laufwochenende getaktet, sodass alle Läufer rechtzeitig zu ihren jeweiligen Läufen im Zähringerstädtchen ankommen.

Patenschaft für Jedermannslauf

Die Kooperation geht noch weiter. Für den neu eingeführten 5-Kilometer-Jedermannslauf am Sonntag übernehmen die „Bahner“ die Patenschaft.