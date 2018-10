Impressionen, festgehalten von unserem Mitarbeiter Dagobert Maier.

Papi’s Pumpels garantieren am Freitagabend tolle Stimmung. | Bild: Dagobert Maier

Volles Haus am Freitagabend: Papi’s Pumpels garantieren immer eine tolle Stimmung, die alle in ihren Bann zieht. So auch am Freitagabend in der mit über 800 Besuchern vollen Stadthalle, als die Vollblutmusiker zum Kilbigauftakt die Gäste auf eine musikalische Reise in die bunte Schlagerwelt der 70er-Jahre mitnahmen.

Die gute Stimmung beim Kilbigauftakt riss auch eine Fangruppe bei den Stehtischen mit. Freundinnen wie Katharina, Sabine, Tanja, Roswitha, Monika, Renate, Monika, Yvonne, Ingrid und Ramona waren mit großer Erwartung in die Stadthalle gekommen und merkten schnell, dass die Pumpelsmusik genau das Richtige für sie war.

Der Heimat- und Trachtenbund zeigt Heimattänze und singt. | Bild: Dagobert Maier

Baaremer Traditionen am Samstagabend: Sie prägten den ersten Teil des Kilbigabends. Der Heimat- und Trachtenbund zeigte Heimattänze und sang traditionelle Lieder. Der Dankchoral und die Baaremer Sichelhänke durften dabei nicht fehlen. Bürgermeister Micha Bächle stellte den Dreiklangs Erntedank, Kirchweih und das Marktrecht in den Mittelpunkt seiner Begrüßung.

Die Männer vom Heimat- und Trachtenbund stehen auf der Bühne. | Bild: Dagobert Maier

Lieder aus der Heimat: Die präsentierte der Chor des Heimat- und Trachtenbundes mit Teresa Bürer, Armin Heine, Philipp Nobs, Jürgen Bertsche, Hartmut Müller, Franz Werner und Stefan Bürer. Trachtenbundvorsitzender Hartmut Müller fragte, ob Erntedank heute noch gefragt sei. Blasmusik, Märsche und Egerländer-Musik spielten die Brennhisli- Musikanten.

Das Getucker des alten Lanzbulldogs war schon von weitem zu hören. Von links: Fridolin Moosmann, Rudi Reich und Jürgen Reichmann vom Kulturförderverein fanden bei den Kilbigbesuchern viel Interesse an der alten Maschine. | Bild: Dagobert Maier

Die Künste des Schneiderhandwerkes um die Jahrhundertwende zeigten einige Schneiderinnen beim Kelnhofmuseum. Verschiedene Sticharten und auch das Nähen von Schürzen wurde gezeigt. Ab und zu wurde auch Maß bei den Besuchern genommen. Von links: Britta Beck, Ursula Gehringer, Rita Albicker und Elisabeth Reiner. | Bild: Dagobert Maier

Auch heute ist Bräunlingen noch in Feierstimmung. Was dabei in der Zähringerstadt so geboten wird, das erfahren Sie hier:

