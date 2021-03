von Lena-Marie Baschnagel

„Wegweiser zu Ostern“ bietet das Gemeindeteam Riedböhringen an. Jeden Sonntag wird rund um die Kirche eine weitere Station aufgebaut. Derzeit können bereits zwei Stationen angeschaut werden. Sie handeln von unterschiedlichen Geschichten von Jesus. Das Thema der ersten Station ist beispielsweise die Taufe Jesu.

Um die St. Genesius-Kirche in Riedböhringen stehen jeden Sonntag stellt das Gemeindeteam jeden Sonntag neue „Wegweiser zu Ostern“ auf. Bild: Lena-Marie Baschnagel | Bild: Lena-Marie Baschnagel

Das Thema der zweiten Station lautet „Menschen sind wie Blumen, die blühen“. Hier wird das Evangelium, das von der Segnung der Kinder durch Jesus erzählt, thematisiert. Die Stationen beinhalten jeweils Geschichten, Impulse oder Gebete, die zum Nachdenken und Mitmachen anregen sollen.

So können etwa die Kinder zuhause einen Fisch gestalten und an den Stationen auf eine Leine hängen. Von der Straße sieht man bereits viele bunte Fische hängen. Des Weiteren können Postkarten an die Taufpaten verschickt werden.

Die Wegweiser an der Kirche St. Genesius weisen für die „Aktion zu Ostern“ des Gemeindeteams Riedböhringen allen Interessierten die Richtung. Bild: Lena-Marie Baschnagel | Bild: Lena-Marie Baschnagel

An der nächsten Station gibt es Pflanzensamen, die zuhause eingesät werden können. Die Aktion des Gemeindeteams soll der Vorbereitung auf Ostern für Erwachsene wie auch für Kinder dienen. Viele Spaziergänger machen einen Abstecher über die Kirche, um sich die Stationen anzusehen. Auch die Beteiligung bei den Angeboten zum Mitmachen ist groß, worüber sich das Team freut.