Wie das Regierungspräsidium Freiburg am Freitagnachmittag mitteilt, hat ein Starkregenereignis am Donnerstagabend dazu geführt, dass die B 314 zwischen dem Blumberger Stadtteil Fützen im Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Stühlinger Teilort GrimmelshofenStühlinger Teilort im Kreis Waldshut an insgesamt fünf Stellen stark unterspült wurde. Ursache dafür war nach Angaben der Behörde der Mühlbach, der über die Ufer getreten war. „Da die Verkehrssicherheit für die Bundesstraße nicht mehr gewährleistet werden konnte, musste sie gesperrt werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Umleitung über Bonndorf

Die Umleitung erfolgt ab Weizen-Bahnhof über die B 315 nach Bonndorf und dann weiter über die L 171 nach Wutach und Hüfingen und von dort über die B 27 nach Blumberg und umgekehrt. Die umgehend angelaufenen Sanierungsarbeiten sollen bis Sonntagabend soweit fortgeschritten sein, „dass die B 314 zwischen Fützen und Grimmelshofen wieder in eine Fahrtrichtung freigegeben werden kann.“ Dann soll der Verkehr in Richtung Waldshut wieder über die B 314 fahren. In Fahrtrichtung Norden bleibt die Umleitung bis zum Abschluss der Sanierungsarbeiten bestehen. Derzeit sei noch nicht abzusehen, wann die Straße wieder vollständig freigegeben werden kann, heißt es aus dem Regierungspräsidium. Die Behörde bittet die Verkehrsteilnehmer sowie die Bevölkerung an der Umleitungsstrecke um Verständnis für die Unannehmlichkeiten.