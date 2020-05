Die Kardinal-Bea-Schule Riedböhringen erhält wieder eine eigene Rektorin. Zum 1. August soll Simone Schelling das Amt übernehmen. Die 38-jährige Pädagogin, die in Hüfingen wohnt, unterrichtet seit 2018 die Grundschüler der Frobenius-Thomsin-Schule in Riedöschingen, davor war sie zehn Jahre an der Grund- und Werkrealschule Löffingen tätig.

Wenn sie ihre Ernennungsurkunde hat, wird sie Nachfolgerin von Waldtraud Bader, die die Kardinal-Bea-Schule von Ende 2003 bis Ende 2015 leitete. Nach ihrer Verabschiedung in den Ruhestand übernahm Angelika Sitte, Rektorin der Grundschule Riedöschingen, die kommissarische Leitung, die sie seit 2012 auch schon für die Grundschule Fützen hat.